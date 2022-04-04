День веб-мастера-2022. Милые поздравления в прозе, стихах и смс

Уважаемые веб-мастера,

Пусть завтра будет лучше, чем вчера!

Желаем приподнятого настроения,

С утра до ночи — чтобы просветленье!



Сайты чтоб не подвисали,

Чтобы вам их не ломали,

Чтобы не было проблем

В продвижении. Совсем!

Ну, веб-мастер, поздравляю

С профессиональным праздником,

Интернет пусть зазывает,

Пусть уютно будет в нем.



Получить заказ желаю

Я тебе на миллион,

Ведь в своем ты деле профи,

Ты герой и чемпион.