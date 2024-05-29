В России 29 мая отмечается День ветеранов таможенной службы. В этот день поздравляют специалистов, которые внесли свой вклад в развитие современной таможенной службы и обеспечение экономической безопасности страны. В 2024 году этот праздник будет отмечаться в среду.

История праздника

Инициатива празднования этого дня исходила от ветеранских организаций, чтобы сохранить традиции и обеспечить связь между поколениями таможенников.

Дата празднования была выбрана неслучайно, поскольку именно 29 мая считается днем основания таможенной службы в России. Отправной точкой формирования таможенной службы стал майский декрет 1918 года о таможенных сборах и учреждениях. В честь этого события в СССР появился День советского таможенника, который отмечался вплоть до 1991 года. В настоящее время этот праздник называется Днем ветеранов таможенной службы. Современное название было утверждено в 1999 году.

Стоит отметить, что не у всех ветеранских организаций есть свой профессиональный праздник. Ветераны Федеральной таможенной службы — одни из немногих, кто добился учреждения своего праздника.

На границе Алтайского края. Таможня. пресс-служба Алтайской таможни

Традиции праздника

В этот праздник традиционно проходят ежегодные встречи ветеранов таможенной службы. На них присутствует и молодое поколение, которое может узнать больше о профессии и перенять опыт старших коллег. А тех, кто уже достиг успехов и имеет необходимую выслугу лет, торжественно принимают в члены ветеранской организации.

Для виновников торжества организуют фуршеты, праздничные концерты и другие мероприятия, которые проходят при поддержке региональных отделений Союза ветеранов таможенной службы.

В этот день звучат поздравления и в кругу семьи. Ветераны ФТС получают поздравления от своих родных и друзей. В этот праздничный день им желают крепкого здоровья, оптимизма, уверенности в завтрашнем дне, а также чтобы их бесценный опыт сохранялся и приумножался будущими поколениями таможенников.

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