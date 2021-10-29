День вневедомственной охраны. Сильные поздравления в прозе, стихах и смс

Дорогая наша охрана,

Мы желаем вам только побед

И побольше денег в карманах,

И здоровья, чтоб жить до ста лет!



Пусть проходит легко ваша служба,

Вам хотим ясных дней пожелать,

Любви искренней, преданной дружбы,

Чтоб хотелось от счастья сиять!

Сегодня без охраны никуда,

Будь то бутик или квартира,

С вашим праздником, друзья,

Вы для всех необходимы!



Вам желаю мирных дней

И спокойной, тихой службы,

Будьте с каждым днем сильней,

Защищайте нас вы лучше!