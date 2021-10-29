День вневедомственной охраны. Сильные поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем вневедомственной охраны в прозе
Я от души поздравляю с профессиональным праздником! Желаю всегда быть уверенным, надежным, сильным и с боевым настроем на службе! И, конечно же, отдыхать не забывать и душою, и телом.
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником! Этот день подчеркивает важность государственной политики по защите прав личности, обеспечения безопасности и общественного порядка! Желаем вам уверенности в завтрашнем дне!
Всех работников вневедомственной охраны поздравляю с праздником. Пусть ваша служба не будет вам в тягость, пусть успех и благополучие сопутствуют вам в жизни. Пусть ваш труд приносит спокойствие людям. Будьте здоровы и счастливы!
Поздравления с Днем вневедомственной охраны в стихах
Дорогая наша охрана,
Мы желаем вам только побед
И побольше денег в карманах,
И здоровья, чтоб жить до ста лет!
Пусть проходит легко ваша служба,
Вам хотим ясных дней пожелать,
Любви искренней, преданной дружбы,
Чтоб хотелось от счастья сиять!
Сегодня без охраны никуда,
Будь то бутик или квартира,
С вашим праздником, друзья,
Вы для всех необходимы!
Вам желаю мирных дней
И спокойной, тихой службы,
Будьте с каждым днем сильней,
Защищайте нас вы лучше!
Поздравляем в этот день,
Всех работников охраны,
Счастье, радость дарим всем,
Чтоб вы мужественнее стали.
Наш примите поздравок,
Он живой воды глоток,
Чтоб вы верно охраняли,
Наш чудесный уголок.
Поздравления с Днем вневедомственной охраны в смс
Вы бережете наш покой,
Сотрудники охраны,
Желаю в жизни трудовой
Дней радостных и славных!
Пусть на погоны словно снег
Вам звезды осыпаются,
И в жизни будет счастье, смех,
Все лучшее случается!
Безопасность и охрана —
Это ведь не шутки!
Каждый раз встаете рано,
Мчась на пост на сутки!
С честью вас мы поздравляем
В День охраны!
Вы для народа — словно щит
От всех проблем, невзгод, напастей.
Мы вам желаем — высший чин,
Здоровья крепкого и счастья!