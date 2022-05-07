День вооруженных сил-2022. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем создания ВС в прозе
Всех, кто имеет отношение к вооруженным силам РФ, поздравляем с праздником, с днем, когда вооруженные силы были возданы. Пусть ваши старания по защите нашей родины никогда не будут забыты и всегда оцениваются высоко, пусть память о героях прошлого согревает наши сердца и дарит веру в светлое будущее!
С праздником! В этот день появились вооруженные силы РФ, которые много лет помогают жить, оберегают нас и делают увереннее в дне, который завтра наступит. Пусть эта часть нашей жизни развивается и растет, а использоваться будет лишь в мирных целях!
Поздравляю с Днем создания вооруженных сил России! Хочу пожелать всегда иметь надежное и верное оружие против любого врага, против любой неудачи, против любой беды, против любого препятствия на пути к благу. Желаю вечного мужества сердца, истинной отрады души за честь и доблесть поступков.
Поздравления с Днем создания ВС в стихах
День вооруженных сил России —
Это важный праздник для страны,
Знаем — есть возможности и силы,
Есть у нас достойные сыны.
Мы сегодня можем спать спокойно,
Родина уверена в парнях.
Защитит нас армия достойно
На ближних и на дальних рубежах.
В День вооруженных сил России
Мы поздравим с праздником военных,
Пожелаем всем здоровья, силы,
Границ спокойных, неприкосновенных.
Мирного безоблачного неба,
Крепкого здоровья всем и счастья.
Пусть обходят стороной все беды,
Чтоб мы не знали горя и ненастья.
В этот день, 7 мая,
Доброты я всем желаю,
Чести, доблести, побед —
Чтоб жила страна без бед!
Чтоб жилось спокойно в ней,
Чтоб горел в домах людей
Огонек большой любви,
Счастья, веры, красоты!
Поздравления с Днем создания ВС в смс
Охранять страны границы
Призваны бойцы с зарницы,
Труд свой честно выполняют,
Без приказа не стреляют.
Чтобы мир царил везде,
Позабыть бы о вражде.
Если враг покой нарушит,
То войска весь план разрушат.
В это день создали силы,
Чтоб Россию защищать,
Хорошо вооружили,
Стали праздник отмечать.
Вот и вас я поздравляю,
Тех, кто служит, и кто — нет,
Мира вам во всем желаю,
И, конечно же, побед!
Отлично все сегодня знаем,
Что за надежной мы спиной.
И не страшно, если представляем,
Что за мощной мы находимся стеной! Ура!