День вооруженных сил-2022. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Всех, кто имеет отношение к вооруженным силам РФ, поздравляем с праздником, с днем, когда вооруженные силы были возданы. Пусть ваши старания по защите нашей родины никогда не будут забыты и всегда оцениваются высоко, пусть память о героях прошлого согревает наши сердца и дарит веру в светлое будущее!

С праздником! В этот день появились вооруженные силы РФ, которые много лет помогают жить, оберегают нас и делают увереннее в дне, который завтра наступит. Пусть эта часть нашей жизни развивается и растет, а использоваться будет лишь в мирных целях!