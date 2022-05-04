Международный день пожарных. «Огненные» поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Международным днем пожарных в прозе
Поздравляю с профессиональным праздником! Профессия пожарного — одна из наиболее опасных и сложных, поэтому хочется пожелать крепости духа, крепкого здоровья, стальных нервов и железной веры в удачу!
С Днем пожарных! Желаю неиссякаемых сил и железного здоровья, легких будней и меньше чрезвычайных ситуаций. Пусть ваша трудная работа всегда ценится по праву и делу, приносит искреннюю признательность и благодарность общества.
Поздравляю с Днем пожарных и от души желаю никогда не терять бдительности, уверенности, мастерства и профессионализма. Пусть пламя полыхает только в любящем сердце, пусть огонек счастья и удачи всегда горит в жизни!
Поздравления с Международным днем пожарных в стихах
Мы пожарных
Поздравляем от души,
Пусть всегда им удается
Возгоранья потушить,
Каждый пусть пожарный будет
Счастлив, весел, жизни рад,
Государство пусть им вручит
Много премий и наград!
С Днем пожарных!
Пусть живется легко,
И на все сил хватает —
На труды, на добро.
Пусть сбываются планы,
Дома близкие ждут,
И мечты исполняет
Яркий жизненный путь!
C Днем пожарных,
Вас — бесстрашных парней!
Вам — добра океаны
И счастливейших дней!
Самой страшной стихии
Вы даете ответ.
Вы — герои России,
Жить вам ярко, без бед!
Поздравления с Международным днем пожарных в смс
С Днем пожарных
Поздравляем от души!
Пожелать хотим здоровья,
Мира, счастья и любви!
Спасибо вам за смелость вашу,
За труд нелегкий и отвагу,
За мужество, за героизм,
За все, друзья, благодарим!
В День пожарных
Вас поздравить хотим,
Вы на помощь придете,
Лишь почувствовав дым,
Вам здоровья желаем
И отважными быть,
Чтоб с бедою сразиться
И огонь победить!
С Днем пожарных,
Дорогие, поздравляю.
Вас за все благодарю,
Силы, мужества желаю.
Чтоб опасная работа
Лишь на подвиг вдохновляла,
А семья огромной силой
Неизменно наделяла!