Международный день пожарных. «Огненные» поздравления в прозе, стихах и смс

С Днем пожарных

Поздравляем от души!

Пожелать хотим здоровья,

Мира, счастья и любви!



Спасибо вам за смелость вашу,

За труд нелегкий и отвагу,

За мужество, за героизм,

За все, друзья, благодарим!

В День пожарных

Вас поздравить хотим,

Вы на помощь придете,

Лишь почувствовав дым,

Вам здоровья желаем

И отважными быть,

Чтоб с бедою сразиться

И огонь победить!