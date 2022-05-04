4 мая
﻿
Жизнь

Международный день пожарных. «Огненные» поздравления в прозе, стихах и смс

Международный день пожарных отмечают 4 мая. К профессиональному празднику altapress.ru подобрал яркие поздравления в прозе, стихах и смс.

Пожарная машина. Пожар.
Пожарная машина. Пожар.
СС0

Поздравления с Международным днем пожарных в прозе

Поздравляю с профессиональным праздником! Профессия пожарного — одна из наиболее опасных и сложных, поэтому хочется пожелать крепости духа, крепкого здоровья, стальных нервов и железной веры в удачу!

С Днем пожарных! Желаю неиссякаемых сил и железного здоровья, легких будней и меньше чрезвычайных ситуаций. Пусть ваша трудная работа всегда ценится по праву и делу, приносит искреннюю признательность и благодарность общества.

Поздравляю с Днем пожарных и от души желаю никогда не терять бдительности, уверенности, мастерства и профессионализма. Пусть пламя полыхает только в любящем сердце, пусть огонек счастья и удачи всегда горит в жизни!

Пожарная машина.
Пожарная машина.
Анна Зайкова

Поздравления с Международным днем пожарных в стихах

Мы пожарных
Поздравляем от души,
Пусть всегда им удается
Возгоранья потушить,
Каждый пусть пожарный будет
Счастлив, весел, жизни рад,
Государство пусть им вручит
Много премий и наград!

С Днем пожарных!
Пусть живется легко,
И на все сил хватает —
На труды, на добро.

Пусть сбываются планы,
Дома близкие ждут,
И мечты исполняет
Яркий жизненный путь!

C Днем пожарных,
Вас — бесстрашных парней!
Вам — добра океаны
И счастливейших дней!

Самой страшной стихии
Вы даете ответ.
Вы — герои России,
Жить вам ярко, без бед!

Пожарный.
Пожарный.
Анна Зайкова

Поздравления с Международным днем пожарных в смс

С Днем пожарных
Поздравляем от души!
Пожелать хотим здоровья,
Мира, счастья и любви!

Спасибо вам за смелость вашу,
За труд нелегкий и отвагу,
За мужество, за героизм,
За все, друзья, благодарим!

В День пожарных
Вас поздравить хотим,
Вы на помощь придете,
Лишь почувствовав дым,
Вам здоровья желаем
И отважными быть,
Чтоб с бедою сразиться
И огонь победить!

С Днем пожарных,
Дорогие, поздравляю.
Вас за все благодарю,
Силы, мужества желаю.

Чтоб опасная работа
Лишь на подвиг вдохновляла,
А семья огромной силой
Неизменно наделяла!

Источник

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость