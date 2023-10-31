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Жизнь

День Всех Святых. Что значит этот праздник и кто его отмечает

Этот христианский праздник отмечают 1 ноября. О его традициях расскажет altapress.ru.

Католическая церковь. Свет
Католическая церковь. Свет
ССО

Значение праздника

Это торжество в честь всех святых, официально канонизированных католической церковью, а также всех верующих, достигших небесной славы.

Праздник связан с поминовением усопших.

В этот день принято посещать могилы близких, возлагать на них цветы и зажигать свечи. Вечером на кладбищах совершают процессии с молитвами обо всех умерших.

История

День памяти всех святых был известен еще в ранней христианской церкви.

Тогда святыми называли всех христиан, как получивших в крещении новую жизнь и принадлежащих отныне Христу.

Первыми христианами, которых церковь стала почитать особым образом, стали те, кто умер за веру. Первым известным почитаемым мучеником считается святой Поликарп Смирнский, чье мученичество было подробно описано в "Окружном послании Смирнской Церкви другим Церквам", датируемым 155 годом.

Подобные празднования и молитвы на могилах мучеников за веру были приняты повсеместно, где имелись их захоронения.

Кто отмечает

Этот праздник отмечают католики. День Всех Святых в православии принято отмечать в первое воскресенье после Дня Святой Троицы.

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