Виленская икона: что произошло со святыней греческих императоров

В церковном календаре 28 февраля — праздник в честь Виленской иконы Божией Матери. По преданию, ее написал сам апостол Лука, и до 1472 года икона была святыней греческих императоров в Константинополе. В чем помогает Виленская икона и как сложилась судьба образа — в материале altapress.ru.

История Виленской иконы Божией Матери

Из Константинополя Виленскую икону в Москву перенесла София Палеолог, жена великого князя Иоанна III. А через несколько лет он благословил этой иконой дочь, которая выходила замуж за литовского короля. Святыню перенесли в город Вильно.

Иван Грозный попытался вернуть чудотворный образ в Москву, но власти Литвы отказались его возвращать. В литовском Пречистенском соборе икона пробыла да половины 18 века, затем она находилась в Свято-Троицком монастыре, сообщает azbyka.ru.

Виленская икона написана на четырех досках. Центральные доски — кипарисовые, боковые — липовые. В Вильно икона пребывала несколько веков, ее украсили множеством драгоценностей.

По информации «Православной Энциклопедии», когда началась Первая мировая война, власти организовали эвакуацию православных реликвий. Виленскую икону вывезли в московский Донской монастырь. Дальнейшая судьба образа неизвестна.

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Виленская икона: в чем помогает?

По традиции, верующие молятся Виленской иконе Божией Матери об исцелении от болезней, о защите от напастей и врагов, об избавлении от грехов. Об этом сообщает «Русская планета».

Виленская икона: праздники