Виленская икона: что произошло со святыней греческих императоров

История Виленской иконы Божией Матери
Из Константинополя Виленскую икону в Москву перенесла София Палеолог, жена великого князя Иоанна III. А через несколько лет он благословил этой иконой дочь, которая выходила замуж за литовского короля. Святыню перенесли в город Вильно.
Иван Грозный попытался вернуть чудотворный образ в Москву, но власти Литвы отказались его возвращать. В литовском Пречистенском соборе икона пробыла да половины 18 века, затем она находилась в Свято-Троицком монастыре, сообщает azbyka.ru.
Виленская икона написана на четырех досках. Центральные доски — кипарисовые, боковые — липовые. В Вильно икона пребывала несколько веков, ее украсили множеством драгоценностей.
По информации «Православной Энциклопедии», когда началась Первая мировая война, власти организовали эвакуацию православных реликвий. Виленскую икону вывезли в московский Донской монастырь. Дальнейшая судьба образа неизвестна.
Виленская икона: в чем помогает?
По традиции, верующие молятся Виленской иконе Божией Матери об исцелении от болезней, о защите от напастей и врагов, об избавлении от грехов. Об этом сообщает «Русская планета».
Виленская икона: праздники
- 27 апреля — празднование в честь Виленской иконы Божией Матери;
- 28 февраля — праздник в честь перенесения иконы Божией Матери в Вильно.