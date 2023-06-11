Неделя всех святых отмечается 11 июня: рассказываем о празднике

В первое воскресенье после Дня Святой Троицы (Пятидесятницы) в православии празднуется Собор всех святых или же Неделя всех святых.

Праздник посвящается описанному в «Откровении Иоанна Богослова» поклонению всех святых Агнцу Божьему.

Первые упоминания о празднике делал в IV веке Иоанн Златоуст в своей проповеди, отметив прославление всех святых, что по всему миру пострадали за веру во Христа, а также существование особенного дня для их почитания, дата которого аналогична нынешней. А вот среди песнопений Ефрема Сирина фигурировала другая дата — 13 мая.

Основной идеей этого дня считается прославление всех святых, включая даже неизвестных. А выбор даты праздника обосновывается тем, что хотя все почитаемые святые жили в разные времена и совершали разные подвиги во имя Бога, все они были осенены благодатью Святого Духа, который сошел на верующих в день Пятидесятницы.

Следует отметить — в православной традиции Собор всех святых знаменует собой окончание сплошной седмицы, следующей за Пятидесятницей и переход к Петровому посту (Петровкам).

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