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Денис Голобородько: «Мы разрабатываем законопроект о вариативном порядке избрания глав городов и районов края»

Депутаты намерены наделить муниципальные районы, городские и муниципальные округа правом принимать решение о порядке избрания главы территории. Комитет АКЗС по правовой политике и местному самоуправлению разрабатывает соответствующий законопроект.

Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Денис Голобородько.
Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Денис Голобородько.
Пресс-служба "Единой России"

Об этом сообщил зампредседателя АКЗС, председатель комитета по правовой политике и местному самоуправлению, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Денис Голобородько 18 января на совещании по вопросу создания на территории Алтайского края муниципальных округов.

«Система муниципальных органов власти в нашей стране перестраивается в связи с обновленной Конституцией Российской Федерации и включением местного самоуправления в единую систему публичной власти. К 1 января 2028 года муниципалитеты страны перейдут на одноуровневую систему местного самоуправления — муниципальные и городские округа, в случае принятия Федерального закона „Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти“. Обсудив с коллегами предстоящие изменения, мы предлагаем уже сейчас пересмотреть региональный закон „О порядке избрания глав муниципальных образований Алтайского края“ в части изменения способа наделения полномочиями глав», — заявил он.

«В переходный период, когда в регионе уже появляются муниципальные округа, рационально ввести вариативную модель. Главы смогут избираться либо на прямых выборах, либо из состава представительных органов, либо по результатам конкурса. Решение в каждом конкретном случае будут принимать представительные органы местного самоуправления», — сказал он.

Голобородько пояснил, что сейчас в муниципальных районах Алтайского края преимущественно действует двухуровневая система управления, а главы в сельских и городских поселениях избираются преимущественно на прямых выборах, главы же районов и городских округов избираются по итогам конкурсов.

Также по итогам совещания участники определились с порядком прохождения процедур по преобразованию Суетского и Чарышского районов в муниципальные округа и обсудили перспективы преобразования Змеиногорского района. Участники совещания отметили, что районы края самостоятельно, обсудив с жителями территорий, должны определится с необходимостью перехода на одноуровневую модель, но главной задачей в случае перехода остается сохранение связи населения с органами местного самоуправления.

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