Депутат Бессарабов тремя полосками скотча сделал на окне «Z» и раскритиковал санкции

Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов поддержал в своем Instagram военную операцию на Украине и записал видео.

Бессарабов подчеркнул, что санкции, введенные против России, по своей сути отменяют право быть русским.

«Запад наказывает не просто Россию, российских политиков или финансовые институты. Цель Запада — отменить наше право быть русскими. Зачем наказывать деятелей культуры (Гергиев, Мацуев и др.), российских студентов, детей, которые учатся за рубежом? Зачем отнимать школы у посольств? Зачем лишать спортсменов права на участие в соревнованиях? Вне зависимости от того, высказывался человек о военной операции или нет, его унижают просто за то, что он русский. Ничего общего с ценностями человеколюбия, толерантности, равноправия», — указал депутат.

На видео Бессарабов наклеил на окно три полоски непрозрачного скотча, сложив их в виде буквы «Z». «Своих не бросаем. За наших. За россию», — сказал парламентарий.

«Чем больше на нас давишь — тем сильнее и сплоченнее мы становимся. Национальная гордость у нас в крови. Мы за правду. Жителям России сейчас как никогда важно быть вместе, поскольку раскол нашего общества — это то, чего добиваются враги России. Согласен? Поддержи! Давайте объединяться!» — обратился Бессарабов к жителям страны.

Напомним, в Барнауле утром 4 марта на въезде в город появилась выложенная на снегу георгиевскими лентами огромная буква «Z».

«Z» — символ военной спецоперации на Украине, которым поддерживают Вооруженные силы России.