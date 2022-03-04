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Жизнь

Депутат Бессарабов тремя полосками скотча сделал на окне «Z» и раскритиковал санкции

Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов поддержал в своем Instagram военную операцию на Украине и записал видео.

Даниил Бессарабов скотчем сделал на окне "Z".
Даниил Бессарабов скотчем сделал на окне "Z".
кадр из видео.

Бессарабов подчеркнул, что санкции, введенные против России, по своей сути отменяют право быть русским.

«Запад наказывает не просто Россию, российских политиков или финансовые институты. Цель Запада — отменить наше право быть русскими. Зачем наказывать деятелей культуры (Гергиев, Мацуев и др.), российских студентов, детей, которые учатся за рубежом? Зачем отнимать школы у посольств? Зачем лишать спортсменов права на участие в соревнованиях? Вне зависимости от того, высказывался человек о военной операции или нет, его унижают просто за то, что он русский. Ничего общего с ценностями человеколюбия, толерантности, равноправия», — указал депутат.

На видео Бессарабов наклеил на окно три полоски непрозрачного скотча, сложив их в виде буквы «Z». «Своих не бросаем. За наших. За россию», — сказал парламентарий.

«Чем больше на нас давишь — тем сильнее и сплоченнее мы становимся. Национальная гордость у нас в крови. Мы за правду. Жителям России сейчас как никогда важно быть вместе, поскольку раскол нашего общества — это то, чего добиваются враги России. Согласен? Поддержи! Давайте объединяться!» — обратился Бессарабов к жителям страны.

Напомним, в Барнауле утром 4 марта на въезде в город появилась выложенная на снегу георгиевскими лентами огромная буква «Z».

«Z» — символ военной спецоперации на Украине, которым поддерживают Вооруженные силы России.

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