Выдающегося дирижера Валерия Гергиева уволили из Мюнхинского оркестра

Бургомистр Мюнхена Дитер Райтер сказал, что ранее потребовал от дирижера дистанцироваться от ситуации на Украине, однако Гергиев не сделал этого.

«Я надеялся, что он пересмотрит свою очень положительную оценку российского правителя. Он не сделал этого. В нынешней ситуации, однако, ясный сигнал оркестру, общественности и городу был бы необходим для дальнейшего сотрудничества», — утверждает глава города.

Гергиев занимал должность главного дирижера Мюнхинского филармонического оркестра с 2015 года. Контракт с ним был рассчитан до 2025 года.

Ранее в Дании был отменен концерт Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова.

Отмечается, что отмена концерта произошла после призыва советника по культуре и гражданской службе датского муниципалитета Орхуса Рабиха Азад-Ахмада.

Он обратил внимание на интервью певицы 2017 года, в котором она выразила поддержку Владимиру Путину.