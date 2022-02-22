«Исторический день»: как алтайские политики в соцсетях отреагировали на признание Россией ЛНР и ДНР

В социальных сетях в самом разгаре обсуждения главной внешнеполитической темы последних дней — конфликта на Украине и ситуации с ДНР и ЛНР. Altapress.ru узнал, что на эту тему думают и пишут в соцсетях представители разных политических сил из Алтайского края.

Из депутатов Госдумы первым выразил свою позицию в Instagram Даниил Бессарабов («Единая Россия»).

Он целиком поддержал решение президента Владимира Путина о признании республик и назвал этот день историческим.

«У России есть все основания и право на защиту своего суверенитета, на защиту своих граждан, их мирного неба над головой», — заявил думец.

Также он указал, что страна обязана поддержать жителей республик, не бросать их «на растерзание», так как «Россия своих не бросает».

Еще один медийный парламентарий-единоросс Александр Прокопьев в соцсетях пока никак не отреагировал, последний его пост три дня назад — о весне.

А вот представительница КПРФ в Госдуме, первый секретарь крайкома партии в Алтайском крае Мария Прусакова еще до решения президента поделилась своими мыслями.

«Учитывая последние новости с границ нашей страны о потоках беженцев из ДНР и ЛНР в Ростовской области, День Советской Армии или защитника Отечества (на постсоветский манер), к сожалению, приобретает пугающе реалистичную окраску. Надеюсь, что все-таки все ограничится лишь войной дипломатов и пропагандистов. Миру-мир!» — написала она три дня назад у себя в аккаунте.

Депутат АКЗС от «Справедливой России — За правду» Евгения Боровикова в своих соцсетях опубликовала сообщение партии об организации штаба помощи беженцам.

Сергей Матасов, руководитель фракции «Коммунисты России» в АКЗС, тоже поделился партийным предложением. Они считают, что в Алтайском крае беженцев из ДНР и ЛНР стоит направить в села.

«В перспективе, это позволило бы улучшить демографическое и экономическое положение нашего региона, а также поднять на новый уровень развитие сельской местности», — говорится в обращении.

Как уже сообщалось, все депутаты АКЗС вне зависимости от политических взглядов готовы поддержать беженцев из Донбасса.

Ранее altapress.ru спросил у своих собеседников, боятся ли они войны.