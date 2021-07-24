Депутат Бессарабов запустил газ в дом жителя алтайского села

Напомним, накануне в Алтайском крае с рабочим визитом побывал один из руководителей «Единой России» Андрей Турчак. Altapress.ru подробно рассказал, как гость расставил акценты в масштабной догазификации региона.
Турчак проехался по алтайским селам и осмотрел Барнаул. Компанию ему составил Бессарабов вместе с коллегами и представителями краевой власти.
«Вместе с Андреем Анатольевичем, губернатором Виктором Томенко и коллегами-депутатами запустили газ в дом одного из жителей села Точильное Смоленского района», — рассказал народный избранник.
Бессарабов отметил, что на «газификации дома» присутствовали и представители Газпрома — это дало возможность людям не только задать интересующие вопросы, касающиеся газа, но и получить ответы.
Вообще, как подчеркнул Бессарабов, тема газификации Алтайского края — очень актуальна для многих жителей региона.
«Ни одна встреча с избирателями не проходит без ее обсуждения. В своем послании президент объявил о бесплатном подведении трубы до домовладений жителей. И реализацию этого вопроса на округе держу на личном контроле», — сообщил избранник.
Порой люди предлагают хорошие идеи. Так, недавно депутат побывал в Смоленском районе, где люди предложили использовать под газификацию материнский капитал.
«Идея верная, ведь это снизило бы расходы и существенно облегчило бы жизнь молодым семьям, нуждающимся в голубом топливе. Озвучил это предложение Андрею Турчаку, рассчитывая на поддержку, так как собираюсь выдвигать эту инициативу на федеральном уровне. Голос жителей региона должен быть услышан», — лозунгом заверил парламентарий своих избирателей.
Ранее депутат Бессарабов рассказал, как в своих селах выслушает народ до середины августа, чтобы сформировать народную программу.