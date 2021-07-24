24 июля 24°C
﻿
Жизнь

Депутат Бессарабов запустил газ в дом жителя алтайского села

Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов рассказал в своем Instagram, что на личном контроле «держит трубы» на подведомственной территории, и как присутствовал на газификации сельского дома.

Депутат Государственной Думы от Алтайского края Даниил Бессарабов.
Депутат Государственной Думы от Алтайского края Даниил Бессарабов.
Фото из архива пресс-службы Правительства.

Напомним, накануне в Алтайском крае с рабочим визитом побывал один из руководителей «Единой России» Андрей Турчак. Altapress.ru подробно рассказал, как гость расставил акценты в масштабной догазификации региона.

Турчак проехался по алтайским селам и осмотрел Барнаул. Компанию ему составил Бессарабов вместе с коллегами и представителями краевой власти.

«Вместе с Андреем Анатольевичем, губернатором Виктором Томенко и коллегами-депутатами запустили газ в дом одного из жителей села Точильное Смоленского района», — рассказал народный избранник.

Бессарабов отметил, что на «газификации дома» присутствовали и представители Газпрома — это дало возможность людям не только задать интересующие вопросы, касающиеся газа, но и получить ответы.

Вообще, как подчеркнул Бессарабов, тема газификации Алтайского края — очень актуальна для многих жителей региона.

«Ни одна встреча с избирателями не проходит без ее обсуждения. В своем послании президент объявил о бесплатном подведении трубы до домовладений жителей. И реализацию этого вопроса на округе держу на личном контроле», — сообщил избранник.

Порой люди предлагают хорошие идеи. Так, недавно депутат побывал в Смоленском районе, где люди предложили использовать под газификацию материнский капитал.

«Идея верная, ведь это снизило бы расходы и существенно облегчило бы жизнь молодым семьям, нуждающимся в голубом топливе. Озвучил это предложение Андрею Турчаку, рассчитывая на поддержку, так как собираюсь выдвигать эту инициативу на федеральном уровне. Голос жителей региона должен быть услышан», — лозунгом заверил парламентарий своих избирателей.

Ранее депутат Бессарабов рассказал, как в своих селах выслушает народ до середины августа, чтобы сформировать народную программу.

Смотрите также
Подпишитесь на главные новости нашего сайта через соц-сети
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость