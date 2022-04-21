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Жизнь

Депутат Рашкин готов купить нового лося, но обвинение требует условный срок

Гособвинение попросило признать депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина виновным в незаконной охоте на лося и назначить ему условное лишение свободы, пишет «Коммерсант».

Валерий Рашкин, депутат Госдумы.
Валерий Рашкин, депутат Госдумы.
vk.com/rashkinv

20 апреля прошли прения по уголовному делу в отношении Рашкина и бизнесмена Александра Гношева.

Гособвинитель попросил судью назначить депутату 3 года 6 месяцев лишения свободы условно, а его приятелю — максимальный по вменяемой статье штраф в размере 1 млн руб.

Напомним, Рашкина и Гношева обвинили в незаконной охоте в Саратовской области 29 октября 2021 года. В багажнике их автомобиля обнаружили разделанную тушу лося, топор и два ножа со следами крови.

«Единственным требованием к депутату остается возмещение живого лося, и он готов его приобрести, но областной комитет охотничьего хозяйства, по его словам, отказывается подготовить документы, чтобы принять животное», — отмечает издание.

В комитете охотничьего хозяйства сообщили, что порядок возмещения ущерба будет определять суд.

Секретарь Саратовского обкома КПРФ, депутат Госдумы Ольга Алимова заявила, что суд идет очень быстро и все ходатайства защиты отклоняются.

Оглашение приговора назначено на 22 апреля.

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