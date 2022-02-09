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Депутаты ЛДПР на Алтае предлагают повысить выплаты приёмным родителям

Фракция ЛДПР на предстоящую февральскую сессию в Алтайском краевом Законодательном Собрании подготовила новый законопроект. Он предполагает увеличение вознаграждения для приемных родителей.

Источник: victimsupport.scot

Суть законопроекта, который вносит фракция ЛДПР на рассмотрение в парламент Алтайского края, предлагает на 20% увеличить вознаграждение для приемных родителей, воспитывающих детей до трёх лет; взявших на попечение ребенка-инвалида или ребенка с ограниченными возможностями здоровья.

В настоящее время ежемесячное вознаграждение, выплачиваемое приемным родителям в Алтайском крае, составляет 3578,40 руб. Если закон будет принят, для вышеперечисленных категорий опекунов эта сумма может быть увеличена на 20%.

«Приёмные родители берут на себя определённые обязательства по воспитанию и заботе, а это серьёзная ответственность, в том числе и финансовая. Особенно если мы говорим об опеке над детьми-инвалидами. Это вознаграждение направлено в первую очередь на обеспечение комфортной жизни усыновлённых детей, поэтому, если бюджет региона позволяет увеличить сумму выплат, которую получают приёмные семьи, то мы должны это сделать», — прокомментировал руководитель фракции ЛДПР в АКЗС Владимир Семёнов.

Закон «О внесении изменения в статью 1 закона Алтайского края «О вознаграждении приемных родителей» предлагается ввести в действие с 1 января 2023 года. Отметим, что предложение депутатов фракции ЛДПР уже поддержал Губернатор Алтайского края. Также было получено положительное заключение счетной палаты.

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