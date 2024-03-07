Депутатский запрос решил проблему с пенсией

Пенсия до срока рубцовчанке полагалась по закону, так как она ухаживала за ребенком-инвалидом. В устной беседе сотрудник Соцфонда подтвердил право на досрочную пенсию, но официальное решение пришло отрицательное, рассказала женщина. Причина отказа — нет подтверждения медико-социальной экспертизы.
Тогда рубцовчанка обратилась за помощью в Общественную приемную депутата Госдумы Александра Терентьева. Депутата удивило решение с отказом, он направил запрос в краевую прокуратуру. В результате дело повторно пересмотрели и ошибку исправили, назначив досрочную пенсию с 20.07.2023 г. в размере 19780 рублей.
Хорошую новость со словами благодарности женщина сообщила депутату и его команде.
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