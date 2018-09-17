«Зимостойкие»: в Барнауле до конца ноября пересадят деревья за 19 млн рублей

В Барнауле началась кампания по пересадке деревьев. На работы выделили 19 млн рублей. До конца ноября рабочие «Горзеленхоза» выкорчуют старые деревья, а на их месте высадят 475 деревьев и 3 254 кустарника. Кроме того, планируют восстановить газоны, сообщает мэрия Барнаула.

Как сообщила начальник барнаульского отдела благоустройства и озеленения Елена Королева, всего снесут около 200 аварийных и утративших декоративный вид деревьев. Взамен высадят тополя, липы, яблони, черемуху, сирень и гортензию.

Живая изгородь уже появилась на Привокзальной площади. Идет посадка сирени вдоль Змеиногорского тракта. Высадка деревьев начнется чуть позже, с наступлением температурного режима, оптимального для приживаемости, сообщила главный агроном «Горзеленхоза» Людмила Белоусова.

Новые зеленые насаждения появятся также на проспектах Строителей, Космонавтов и Комсомольском, улицах Малахова, Аванесова, Димитрова, Чкалова, Партизанской, Льва Толстого, Брестской, Союза Республик, Путиловской и в парке «Центральный» — всего 22 «точки». Работы планируют завершить к концу ноября.

Посадочный материал проверил и рекомендовал Федеральный Алтайский научный центр агробиотехнологий. По словам научного сотрудника лаборатории селекции декоративных культур центра Галины Синогейкиной, зеленые насаждения подбирались с учетом территории, почвы и даже построек, которые находятся в зоне посадки. По ее словам, все растения зимостойкие и отличаются хорошей декоративностью.