«Десять сытых кормят одного голодного»: как Алтай помогал голодающему Поволжью

В 1921—1922 году произошел один из самых трагических эпизодов российской и мировой истории — голод в Поволжье. Алтай откликнулся на страшные события, не оставшись в стороне — принял толпы переселенцев и направил более миллиона рублей голодающим. Подробнее — в материале altapress.ru.

Почему в Поволжье начался голод?

Причины голода, по мнению европейских исследователей, зародились во время революции 1917 года. Из-за Первой мировой войны и политических переворотов пришла угроза нехватки продовольствия, пишет cyberleninka.ru.

Отмечается, что ещё в 1914 году наблюдалась нехватка продовольствия, которую историки связывают с коррупцией, спекуляциями, транспортными проблемами и общей административной некомпетентностью. Поэтому, серьезные разрушения в сельскохозяйственной сфере, вызванные войной, считают первой причиной, вызвавшей голод. Второй причиной стал природный фактор — сильная засуха, ударившая по Поволжью.

Некоторые исследователи видят причину голода в неэффективной политике распределения продовольствия, которую ввели Советы после ноября 1917 года.

Очередь за хлебом , сентябрь 1917 год МАММ / МДФ

Каковы были масштабы бедствия?

В РСФСР (Российская Советская Федеративная Социалистическая республика) в зоне бедствия оказались 35 губерний — от Украины и Крыма до Сибири и Казахстана, число жертв от голода и сопутствующих болезней оценивается в 5 млн человек из 40 млн голодавших. Пик голода пришелся на осень 1921 года-весну 1922 года, хотя случаи массового голодания в отдельных регионах регистрировались с осени 1920 года до начала лета 1923 года, пишет altlib.ru.

Что происходило в Сибири?

Летом 1921 года началось стихийное, самовольное переселение в Сибирь населения из охваченных голодом губерний. Это стало значительной проблемой для местных властей. Для ее решения 16 июля 1921 года создали Сибирский комитет помощи голодающим (сокращенно —Сибпомгол).

Кампания по сбору добровольных пожертвований в Сибири проходила под лозунгом: «Десять сытых кормят одного голодного». Норма пайка для одного голодающего устанавливалась в размере одного фунта хлебных продуктов ежедневно с прибавкой ежемесячно двух-трех фунтов «приварка» из продуктов длительного срока хранения: мяса, сала, крупы, масла, сахара, соли.

Октябрьская революция CC0

Как оказал помощь Алтай?

На Алтае создали губернскую комиссию помощи голодающим Поволжья. Ее первое заседание прошло 8 августа 1921 года. На нем постановили «создать в каждом уезде чрезпятерки (комиссии)» и «просить Губпродком (Алтайский губернский продовольственный комитет) выделить фонд в размере 500 пудов муки и других продуктов на предмет продовольствия прибывающих эшелонов беженцев».

Чем занималась комиссия?

Деятельность комиссии была направлены на создание уездных, районных и волостных компомголов (комитет помощи голодающим). Также ею были приняты меры по проведению агитационной кампании: выпускались специальные номера газет, листовки, воззвания и плакаты на соответствующую тему.

Кроме этого, комиссия занималась размещением и расселением беженцев — был организован распределительный пункт, который проводил регистрацию прибывающих беженцев и определял количество трудоспособных.

Приемник для голодающих детей. Поволжье. twitter.com.

С конца 1920 года по осень 1921 года в Алтайскую губернию переселилось свыше 100 000 человек, что составило больше 50% от переселенческой волны, хлынувшей в Сибирь с осени 1920 года.

Всего за время работы Алтайской губернской комиссии помощи голодающим собрали 1 445 967 рублей.