12 детей заболели коронавирусом в Алтайском крае за сутки

В Алтайском крае, по данным на 3 апреля, зарегистрировали 96 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией и 12 смертей, сообщает региональный оперштаб.

Первое снижение до менее 100 новых зараженных зафиксировали в августе 2020 года. В сентябре прирост упал до +60, а после пошел резкий рост — с ноября в течение нескольких месяцев регистрировали более 200 заболевших. С 5 февраля (+181) наблюдается постоянное снижение.

На 3 апреля всего в крае инфицированных — 47 426 (в том числе 3 271 ребенок до 17 лет включительно) (по данным на 2 апреля — 3259 детей). Всего выздоровели — 42 493 пациента, из них за прошедшие сутки — 119.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 1 067 человек.

«Кроме этого, 336 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.

Еще 17 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 615 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Коронавирус. Врачи. CC0

«Развернута 1991 койка, к кислороду имеют подключение 1554, с ИВЛ — 301. Резервных коек: 1991 — 1067 — 336 = 588», — добавили в оперштабе.

Количество тяжелобольных — 250, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 89.

За весь период скончались 2 728 человек: из них 12 — за прошедшие сутки (10 — из-за COVID-19, по иным причинам — 2). Всего от коронавирусной инфекции скончались 1 845 человек (по иным причинам смерти — 883).

На новую коронавирусную инфекцию обследовали 1 320 379 человек. На 3 апреля в регионе прививается 101 400 человек: 32 232 — получили первую прививку, 69 168 — получили две прививки (полностью вакцинированы).

Ранее в барнаульской больнице, где перепутали вакцины, усовершенствовали процесс вакцинации — теперь есть отдельный кабинет и обученные работники.