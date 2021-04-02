В барнаульской больнице, где перепутали вакцины, теперь есть отдельный кабинет и обученные работники

В горбольнице № 12 Барнаула усовершенствовали процесс вакцинации от COVID-19. Причиной для этого стал инцидент, когда пациенту вместо укола от гепатита поставили «Спутник V».

В больнице провели служебное расследование и поменяли стандартную процедуру вакцинации.

В частности, для вакцинации против ковида выделили отдельный прививочный кабинет и обучили сотрудников.

«1 апреля в поликлиническом отделении горбольницы № 12 для медицинских работников состоялась конференция по теме: „Прием пациента перед вакцинацией. Идентификация личности пациента перед вакцинацией. Контроль за постановкой вакцины“», — сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

О путанице с прививками стало известно 30 марта. Мужчина пришел сделать прививку от гепатита и дифтерии для предъявления по месту работы. При этом он сообщил врачам, что переболел коронавирусом.

Листая сертификат уже после вакцинации он обнаружил, что записей о нужных прививках нет, зато появилась запись о прививке «Спутником V».