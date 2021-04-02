2 апреля 0°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

В барнаульской больнице, где перепутали вакцины, теперь есть отдельный кабинет и обученные работники

В горбольнице № 12 Барнаула усовершенствовали процесс вакцинации от COVID-19. Причиной для этого стал инцидент, когда пациенту вместо укола от гепатита поставили «Спутник V».

Медицина. Здоровье. Шприц.
Медицина. Здоровье. Шприц.
СС0

В больнице провели служебное расследование и поменяли стандартную процедуру вакцинации.

В частности, для вакцинации против ковида выделили отдельный прививочный кабинет и обучили сотрудников.

«1 апреля в поликлиническом отделении горбольницы № 12 для медицинских работников состоялась конференция по теме: „Прием пациента перед вакцинацией. Идентификация личности пациента перед вакцинацией. Контроль за постановкой вакцины“», — сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

О путанице с прививками стало известно 30 марта. Мужчина пришел сделать прививку от гепатита и дифтерии для предъявления по месту работы. При этом он сообщил врачам, что переболел коронавирусом.

Листая сертификат уже после вакцинации он обнаружил, что записей о нужных прививках нет, зато появилась запись о прививке «Спутником V».

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость