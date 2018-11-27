Дети вышли на учебу в алтайской школе, где были проблемы с отоплением

В селе Хлопуново Шипуновского района 27 ноября дети пошли в школу. Ранее там отменили занятия из-за низкой температуры в здании, пишет «Алтайская правда».

Ирина Пикина, председатель комитета по образованию Шипуновского района рассказала, что сейчас температура в хлопуновской школе +17 градусов на двух этажах, система отопления работает нормально. На прошлой неделе провели сварочные работы, установили дополнительные краны. Ситуация находится под контролем.

Напомним, ранее в учебном заведении была неисправна отопительная система. По словам директора Нины Серегиной, проблемы начались еще в октябре. Тогда выяснилось, что половина радиаторов отопления на первом этаже холодные, в них не проходит горячая вода. Организовали ремонтные работы, неполадки вроде бы устранили, но проблема повторилась в другой части здания.