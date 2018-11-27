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Образование
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Учеников алтайской школы распустили по домам из-за холода

В школе села Хлопуново из-за проблем с отоплением начались внеплановые каникулы. Всего там учится 91 ребенок, пишут «Вести Алтай».

Школа.
Школа.
Михаил Хаустов

В учебном заведении неисправна отопительная система, в классах не теплее +11 градусов. По словам директора Нины Серегиной, проблемы начались еще в октябре. Тогда выяснилось, что половина радиаторов отопления на первом этаже холодные, в них не проходит горячая вода. Организовали ремонтные работы, неполадки вроде бы устранили, но проблема повторилась в другой части здания.

Нина Серегина,
директор школы в селе Хлопуново:

Второй этаж не полностью прогревается, до половины только. В здании холодно, всего 11 градусов, поэтому занятия мы отменили.

Она отметила, что ждут комиссию из района. Будут выяснить в чем проблема и что делать дальше.

Пока неизвестно, как долго будут проводить ремонт отопительной системы в школе. Родители учащихся рассказали, что власти Шипуновского района отказались финансировать работы, ссылаясь на нехватку средств в бюджете. Они предложили родителям самим скинуться на ремонт коммуникаций. Жители Хлопуново опасаются, что в конечном итоге школу в селе закроют.

«Алтайская правда» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства образования и науки пишет, что школьникам организовали дистанционное обучение.

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