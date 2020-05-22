Детки в клетке. Чем занять ребенка в режиме самоизоляции

Чтобы у родителей появилось хоть какое-то свободное время, карантина недостаточно — сначала нужно разобраться с детской скукой. Altapress.ru нашел 15 идей для тех, кому нужно развлечь ребенка не выходя из дома.

Научить

Из-за пандемии российские школы перенесли экзамены, проверочные работы и олимпиады. Но всегда есть дети, которым в стандартной программе не хватает «драйва». Для таких ребят сейчас открывают бесплатный доступ крупнейшие образовательные площадки, в том числе международные.

Дети. unsplash.com

Если говорить о «базовом наборе» школьника, то хорошим вариантом может стать платформа быстрого формирования навыков Skills4u.ru — она дает полный бесплатный доступ к срезовым тестам и урокам по русскому языку и математике. Сайт Eschool.pro тоже поможет подтянуть эти предметы, но уже в игровой форме. Во время пандемии — бесплатно.

А у некоммерческой «Академии Хана» из США вообще всегда все в открытом доступе: там можно пройти курсы по математике, физике, биологии и другим дисциплинам, а заодно прокачать иностранный язык. Проверить полученные знания предлагает российская онлайн-платформа «Умназия» — здесь школьники могут бесплатно поучаствовать в предметных олимпиадах.

Дети. unsplash.com

Если база — это недостаточно или просто скучно, есть кое-что еще. Например, ресурс «Уроки рисования и черчения для начинающих» для будущих архитекторов. Или онлайн-университет Гете-Института JuniorUni: здесь все о робототехнике и космонавтике на немецком языке.

Еще есть русская «Финзнайка» — игра-приложение по финансовой грамотности для школьников с первого по четвертый класс.

Увлечь

Для детей, хронически увлеченных разнообразными хобби, сейчас тоже есть онлайн-альтернативы.

Дети. unsplash.com

Так, крупнейший книжный сервис MyBook предлагает месяц бесплатного доступа к более 140 тыс. электронных книг тем, кто остался дома из-за карантина (промокод stayhome). Онлайн-школа «Смарторика» регулярно проводит бесплатные курсы робототехники и программирования для детей от восьми лет.

Еще, к примеру, есть ресурс «Шахматы онлайн», а также «Анимация и я» — место, где каждый может научиться создавать мультфильмы в разнообразных жанрах. Взрослые, кстати, тоже.

Дети. unsplash.com

Развеселить

Дети хотят только играть и ничего больше, а родительская фантазия иссякла. В таком случае тоже можно обратиться к онлайн-платформам.

Есть бесплатный ресурс «Дети Онлайн», в котором, кажется, найдется все: от раскрасок и аудиосказок до театра теней и оригами. Фанатам компьютерных игр может понравиться детский портал «Играемся». Кроме того, идеи можно подсмотреть на сайте «Смотри.Учись» — тут много бесплатных курсов, например, «Лепка из пластилина для всей семьи».

Дети. unsplash.com

Успокоить

Если все перечисленное уже пройдено и не раз, можно просто включить ребенку сказку. Как раз, кстати, известным музыкантам, актерам и блогерам стало тоскливо в самоизоляции, — вот пусть они и читают.

Дети. unsplash.com

Первым, кто заставил звезд рассказывать сказки на карантине, стали авторы благотворительного проекта Save With Stories. В instagram-профиле проекта теперь выступают в роли чтецов Джуд Лоу, Натали Портман, Марго Робби, Эди Рейдман, Синди Кроуфорд и другие. Слушать можно как в онлайн трансляции, так и в записи (в архиве уже 180 роликов, хватит до ноября).

Дети. unsplash.com

Русский аналог проекта — он называется «Сказки на карантине» — запустил музыкант, продюсер и режиссер «Гоголь-центра» Василий Зоркий. К его карантинному флешмобу уже присоединились Ксения Раппопорт, Аглая Тарасова, Ингеборга Дапкунайте, Анна Чиповская, Александр Молочников, Ирина Старшенбаум. Чтобы точно не было скучно, сказки тут бывают неожиданными — от «Городка в табакерке» до «Школы дураков».