«Смотрят как на Бога»: чем живут детские тренеры в алтайской глубинке и что им обещает государство

Как обстоят дела в селе
Спортшкола в Ребрихе — на самой окраине села. В весеннюю распутицу пройти пешком сюда сложно: воды и слякоти почти по колено. Дети добираются как могут, когда пешком по лужам, когда на машинах с родителями.
Других вариантов нет. Увы, на всю Ребриху, славившуюся своими спортивными традициями, это единственное место, где ребятишки могут заниматься зимой.
Двухэтажное неприметное здание строили в далекие 80-е еще хозспособом: у конторы, взявшей на себя основные обязательства, было много металла, поэтому все, что можно, здесь железное, даже лестница, круто ведущая вверх.
Внутри скромно, но чистенько. Видно, что спортивное наследие прошлого века за неимением ничего лучшего хранят как зеницу ока.
В полдень в небольшом спортзале полно ребятни, сегодня у них тренировка по волейболу. Наставник и главный волейбольный гуру района Евгений Тюнин восседает в уголке, наблюдая за игрой. На своем боевом посту он уже три десятка лет.
В детстве Евгений Тюнин о спортивной карьере и не мечтал, грезил профессией инженера. С волейболом судьба его свела лишь в студенчестве: поиграть удалось за сборную родного политеха, а затем и за весь Алтайский край.
По распределению молодой парень вернулся в родное село, став преподавателем в местном училище. Через его пригласили в спортшколу. Зарплата выше, работа интереснее — Евгений Тюнин согласился.
«Знаете, и я понял, что это мое. Дети такие благодарные. Они смотрят на меня как на Бога», — рассказывает он.
В лихие 90-е со спортом на время пришлось завязать, денег на жизнь тогда катастрофически не хватало. Евгений Тюнин пошел в бизнес, даже стал районным депутатом, но ребятишек все равно не бросал, тренировал в свободное от основной работы время.
Спустя несколько лет в детский спорт он вернулся окончательно.
За долгие года у Тюнина уже выросло три поколения повзрослевших волейболистов. Девять его воспитанников окончили факультет физкультуры и спорта в педуниверситете, но работать по профессии в селе никто из них не захотел. «Тревожный факт, однако», — считает тренер.
Что происходит в районе
Про дефицит молодых кадров в Ребрихинском районе знают не понаслышке: средний возраст тренерского состава в местной школе — 53 года. Большинство специалистов уже могут идти на пенсию, но есть загвоздка — смены у них нет.
Директор школы Владимир Анцупов объясняет: начинающий тренер на голой ставке будет получать максимум 17−18 тыс. рублей в месяц. Даже для села деньги не великие, вот очередь и не выстраивается.
Тренер Александр Белых — тот, на ком держится весь шахматный спорт района. Как и Евгений Тюнин, в профессии он уже больше 30 лет.
Александр Белых мог стать отличным агрономом, по крайней мере, так он мечтал, когда учился в сельскохозяйственном институте. Но жизнь повернулась иначе: в детскую спортшколу он пришел в самые сложные 90-е годы, когда не было ни денег, ни веры в будущее. И остался.
Сейчас он тренер заслуженный, занимается на постоянной основе с 60 детьми, руководит районным шахматным клубом и признается, что только так, взвалив на себя сразу все заботы, можно прокормиться.
Средняя зарплата тренеров в местной спортшколе составляет 26,5 тыс. рублей.
Сергей Тарасов, отвечающий за весь спорт в районе, отмечает: дефицит кадров можно было бы победить, не будь других проблем, например инфраструктурных.
Дело в том, что маленькая спортшкола на окраине Ребрихи всех желающих принять не в состоянии.
Если получится, в 2022—2023 годах за счет краевого бюджета старое здание удастся отремонтировать: планируется вставить новые окна, перекрыть полы, полностью заменить систему отопления. Но, как ни крути, вширь от этого школа точно не вырастет.
Сейчас время детских секций расписано по минутам. В единственном зале играют футболисты — несколько групп мальчиков и девочки. Здесь же — волейболисты.
Хоть завтра в Ребрихе готовы набирать секцию женского волейбола, даже тренер нашелся, но заниматься попросту негде. Увы, формула пока такова: чтобы кого-то пустить в зал, надо кого-то отправить на выход.
Решить сложный вопрос можно: на сельском стадионе есть поле для мини-футбола, которое местные власти по проекту «Газпром — детям» мечтают сделать крытым.
Тентовое сооружение позволит комфортно заниматься футболистам даже зимой и разгрузит пухнущую спортшколу. Тогда появится и свободное время, и новая секция, и тренер, готовый вкладывать душу в детский спорт на селе.
Что хотят сделать
Чтобы сельскому спорту жилось лучше, еще осенью прошлого года минспорт края вышел с законодательной инициативой приравнять тренеров к педагогическим работникам.
Это позволит им претендовать на компенсации по услугам ЖКХ (около 2,5 тыс. рублей в месяц), получать дополнительные 10 дней отпуска и вставать в очередь на жилье.
Инициатива хоть и была изначально принята положительно, затормозилась на втором чтении в дебрях Госдумы.
Министр спорта Алексей Перфильев рассчитывает, что законопроект все-таки примут. И сразу предупреждает: «Тут надо смотреть, что будет на выходе. А то может получиться как в спорте: вел-вел всю игру в счете, а потом — оп — и проиграл».
Сами сельские тренеры из всех привилегий больше всего рады денежным выплатам. Пусть небольшие — но это все-таки деньги.
Учитывая высокий уровень нагрузки, постоянные разъезды и тренировки, отпуска спортивные наставники особо и не видят. Острых проблем с жильем, по крайней мере в Ребрихе, у них нет.
Зато беспокоит тренеров другой вопрос, связанный с льготным выходом на пенсию. Так уж повелось, что учителя в России после 25 лет стажа могут уже отправляться на заслуженный отдых, пенсию себе они заработали.
Спортивные тренеры, у которых работы с детьми не меньше, а иногда и больше, в этом плане несправедливо обделены.
Что еще волнует людей
Дефицит тренеров — это еще полбеды, уверяют специалисты. Как бы это абсурдно ни звучало, но детскому спорту на селе детей-то как раз и не хватает.
Конкуренция в этом плане жесточайшая. В Ребрихе, например, она развернулась между кружками творчества и спортивными секциями. Выигрывают пока последние. Пандемия, как ни странно, помогла — после долгого периода домоседства дети массово пошли в спорт.
В малых селах все еще сложнее. Евгений Тюнин рассказывает, что порой на районные соревнования школы не могут собрать волейбольную команду одного возраста. В итоге приезжают три девятиклассника, пятиклассник и девочка-подросток, которая мяч увидела первый раз в жизни. И это в лучшем случае.
Эту глобальную проблему депутатам Госдумы надо решать в первую очередь.