«Смотрят как на Бога»: чем живут детские тренеры в алтайской глубинке и что им обещает государство

Осенью прошлого года министерство спорта Алтайского края вышло с инициативой приравнять детских тренеров из сельской местности к педагогам. Это даст им возможность получать денежные надбавки и дополнительные дни отпуска, вставать в очередь на жилье. Спустя почти полгода руководитель ведомства Алексей Перфильев, скрестив пальцы, сказал: «Надеемся, что Госдума примет». Пока же депутаты думают, тренеры, пришедшие в профессию много лет назад, дорабатывают последнее. И смены у них нет.

Как обстоят дела в селе

Спортшкола в Ребрихе — на самой окраине села. В весеннюю распутицу пройти пешком сюда сложно: воды и слякоти почти по колено. Дети добираются как могут, когда пешком по лужам, когда на машинах с родителями.

Других вариантов нет. Увы, на всю Ребриху, славившуюся своими спортивными традициями, это единственное место, где ребятишки могут заниматься зимой.

Двухэтажное неприметное здание строили в далекие 80-е еще хозспособом: у конторы, взявшей на себя основные обязательства, было много металла, поэтому все, что можно, здесь железное, даже лестница, круто ведущая вверх.

Детский спорт в Ребрихе. Дмитрий Лямзин

Внутри скромно, но чистенько. Видно, что спортивное наследие прошлого века за неимением ничего лучшего хранят как зеницу ока.

В полдень в небольшом спортзале полно ребятни, сегодня у них тренировка по волейболу. Наставник и главный волейбольный гуру района Евгений Тюнин восседает в уголке, наблюдая за игрой. На своем боевом посту он уже три десятка лет.

В детстве Евгений Тюнин о спортивной карьере и не мечтал, грезил профессией инженера. С волейболом судьба его свела лишь в студенчестве: поиграть удалось за сборную родного политеха, а затем и за весь Алтайский край.

Тренер Евгений Тюнин. Дмитрий Лямзин

По распределению молодой парень вернулся в родное село, став преподавателем в местном училище. Через его пригласили в спортшколу. Зарплата выше, работа интереснее — Евгений Тюнин согласился.

«Знаете, и я понял, что это мое. Дети такие благодарные. Они смотрят на меня как на Бога», — рассказывает он.

В лихие 90-е со спортом на время пришлось завязать, денег на жизнь тогда катастрофически не хватало. Евгений Тюнин пошел в бизнес, даже стал районным депутатом, но ребятишек все равно не бросал, тренировал в свободное от основной работы время.

Спустя несколько лет в детский спорт он вернулся окончательно.

Детский спорт в Ребрихе. Дмитрий Лямзин

За долгие года у Тюнина уже выросло три поколения повзрослевших волейболистов. Девять его воспитанников окончили факультет физкультуры и спорта в педуниверситете, но работать по профессии в селе никто из них не захотел. «Тревожный факт, однако», — считает тренер.

Что происходит в районе

Про дефицит молодых кадров в Ребрихинском районе знают не понаслышке: средний возраст тренерского состава в местной школе — 53 года. Большинство специалистов уже могут идти на пенсию, но есть загвоздка — смены у них нет.

Директор школы Владимир Анцупов объясняет: начинающий тренер на голой ставке будет получать максимум 17−18 тыс. рублей в месяц. Даже для села деньги не великие, вот очередь и не выстраивается.

Тренер Александр Белых — тот, на ком держится весь шахматный спорт района. Как и Евгений Тюнин, в профессии он уже больше 30 лет.

Тренер по шахматам Александр Белых. Дмитрий Лямзин

Александр Белых мог стать отличным агрономом, по крайней мере, так он мечтал, когда учился в сельскохозяйственном институте. Но жизнь повернулась иначе: в детскую спортшколу он пришел в самые сложные 90-е годы, когда не было ни денег, ни веры в будущее. И остался.

Сейчас он тренер заслуженный, занимается на постоянной основе с 60 детьми, руководит районным шахматным клубом и признается, что только так, взвалив на себя сразу все заботы, можно прокормиться.

Средняя зарплата тренеров в местной спортшколе составляет 26,5 тыс. рублей.

Сергей Тарасов, отвечающий за весь спорт в районе, отмечает: дефицит кадров можно было бы победить, не будь других проблем, например инфраструктурных.

Председатель комитета по спорта Ребрихинского района Сергей Тарасов. Дмитрий Лямзин

Дело в том, что маленькая спортшкола на окраине Ребрихи всех желающих принять не в состоянии.

Если получится, в 2022—2023 годах за счет краевого бюджета старое здание удастся отремонтировать: планируется вставить новые окна, перекрыть полы, полностью заменить систему отопления. Но, как ни крути, вширь от этого школа точно не вырастет.

Сейчас время детских секций расписано по минутам. В единственном зале играют футболисты — несколько групп мальчиков и девочки. Здесь же — волейболисты.

Детский спорт в Ребрихе. Дмитрий Лямзин

Хоть завтра в Ребрихе готовы набирать секцию женского волейбола, даже тренер нашелся, но заниматься попросту негде. Увы, формула пока такова: чтобы кого-то пустить в зал, надо кого-то отправить на выход.

Решить сложный вопрос можно: на сельском стадионе есть поле для мини-футбола, которое местные власти по проекту «Газпром — детям» мечтают сделать крытым.

Тентовое сооружение позволит комфортно заниматься футболистам даже зимой и разгрузит пухнущую спортшколу. Тогда появится и свободное время, и новая секция, и тренер, готовый вкладывать душу в детский спорт на селе.

Футбольные матчи сельской олимпиады в Ребрихе Алтайский спорт , Иван Блаженко

Что хотят сделать

Чтобы сельскому спорту жилось лучше, еще осенью прошлого года минспорт края вышел с законодательной инициативой приравнять тренеров к педагогическим работникам.

Это позволит им претендовать на компенсации по услугам ЖКХ (около 2,5 тыс. рублей в месяц), получать дополнительные 10 дней отпуска и вставать в очередь на жилье.

Инициатива хоть и была изначально принята положительно, затормозилась на втором чтении в дебрях Госдумы.

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев Анна Зайкова

Министр спорта Алексей Перфильев рассчитывает, что законопроект все-таки примут. И сразу предупреждает: «Тут надо смотреть, что будет на выходе. А то может получиться как в спорте: вел-вел всю игру в счете, а потом — оп — и проиграл».

Сами сельские тренеры из всех привилегий больше всего рады денежным выплатам. Пусть небольшие — но это все-таки деньги.

Учитывая высокий уровень нагрузки, постоянные разъезды и тренировки, отпуска спортивные наставники особо и не видят. Острых проблем с жильем, по крайней мере в Ребрихе, у них нет.

Детский спорт в Ребрихе. Дмитрий Лямзин

Зато беспокоит тренеров другой вопрос, связанный с льготным выходом на пенсию. Так уж повелось, что учителя в России после 25 лет стажа могут уже отправляться на заслуженный отдых, пенсию себе они заработали.

Спортивные тренеры, у которых работы с детьми не меньше, а иногда и больше, в этом плане несправедливо обделены.

Что еще волнует людей

Дефицит тренеров — это еще полбеды, уверяют специалисты. Как бы это абсурдно ни звучало, но детскому спорту на селе детей-то как раз и не хватает.

Конкуренция в этом плане жесточайшая. В Ребрихе, например, она развернулась между кружками творчества и спортивными секциями. Выигрывают пока последние. Пандемия, как ни странно, помогла — после долгого периода домоседства дети массово пошли в спорт.

Детский спорт в Ребрихе. Дмитрий Лямзин

В малых селах все еще сложнее. Евгений Тюнин рассказывает, что порой на районные соревнования школы не могут собрать волейбольную команду одного возраста. В итоге приезжают три девятиклассника, пятиклассник и девочка-подросток, которая мяч увидела первый раз в жизни. И это в лучшем случае.

Эту глобальную проблему депутатам Госдумы надо решать в первую очередь.