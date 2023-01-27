Девушка вышла замуж за родственника вдвое старше себя и столкнулась с осуждением

Дебора влюбилась с первого взгляда в троюродного брата в доме своего отца. Пара сразу нашла общий язык. Через три дня был их первый поцелуй. Сразу после этого девушка набила татуировку с именем возлюбленного.
Через несколько месяцев они сыграли свадьбу и уже шесть лет живут в счастливом браке.
В социальных сетях женщину часто критикуют и осуждают за такое решение. Многие говорят, что Дебора вышла замуж ради денег.
Женщина старается не обращать внимание на критику и считает, что оскорбляют ее из зависти.
«Я впервые состою в отношениях с мужчиной старше себя, но это прекраснее всего. У него гораздо больше жизненного опыта», — говорит Дебора.
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