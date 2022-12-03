О смерти Евгения Петросяна сообщили в ролике на видеохостинге

В YouTube появилось видео с дикторским комментарием о том, что умер юморист Евгений Петросян.

Сам Петросян прокомментировал сообщение о своей смерти в соцсети.

Он написал, в ролике даже показали какого-то плачущего человека и привели биографию юмориста с фактическими ошибками, пишет «Мослента».

Петросян назвал автора фейка «извращенцем» и отметил, что на канале этого человека не в первый раз публикуются ролики с недостоверной информацией о смерти звезд.

«С одной стороны, конечно, не очень приятно, когда тебя живехонького, можно сказать, принудительно отправляют туда, куда ты не торопишься. Теперь, с другой стороны, говорят, это хорошая примета — значит, не дождутся!» — заключил юморист.

Между тем в марте 2020-го у Петросяна родился сын. Комментарии счастливцев.

У артиста есть дочь Викторина от первого брака, ей 51 год. Также у Петросяна растут два внука.

Петросян ранее был женат четыре раза, с четвертой супругой, юмористкой Еленой Степаненко, он развелся в конце 2018 года.

Тайная свадьба

Информация о тайной свадьбе юмориста и его помощницы появилась в начале декабря 2019 года. Сами молодожены до сих пор ничего не комментируют.