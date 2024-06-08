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Жизнь

Девушкам в этот день нельзя ходить на водоемы

8 июня Православная Церковь чтит память апостолов Карпа и Алфея, учеников святителя Павла. Так как имя одного из святых совпадало с названием рыбы, люди считали, что в этот день должен быть хороший улов.

В России 8 июня известен как Карп Карполов день. И, как следует из названия, этот день считается очень удачным для похода на рыбалку.

Что нельзя делать в день Карпа

  • В этот день нельзя лениться, ходить в грязной одежде и сидеть в неубранном доме. В противном случае можно навлечь на себя болезнь.
  • В этот день можно есть только карпа.
  • Не напоминайте должникам о долгах, иначе вы никогда не вернете свои деньги.
  • Женщинам нельзя подходить к водоемам и мочить там ноги — русалки могут похитить их и сделать своими рабынями.
  • Нельзя ссориться с близкими — проведите день с ними в мире и согласии.

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