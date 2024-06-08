Девушкам в этот день нельзя ходить на водоемы

В России 8 июня известен как Карп Карполов день. И, как следует из названия, этот день считается очень удачным для похода на рыбалку.
Что нельзя делать в день Карпа
- В этот день нельзя лениться, ходить в грязной одежде и сидеть в неубранном доме. В противном случае можно навлечь на себя болезнь.
- В этот день можно есть только карпа.
- Не напоминайте должникам о долгах, иначе вы никогда не вернете свои деньги.
- Женщинам нельзя подходить к водоемам и мочить там ноги — русалки могут похитить их и сделать своими рабынями.
- Нельзя ссориться с близкими — проведите день с ними в мире и согласии.
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