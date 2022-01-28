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Жизнь

Диетолог назвала напитки для улучшения памяти

Американский диетолог Эми Гудсон назвала напитки, которые способствуют улучшению памяти, сообщает Eat This, Not That!

Гранаты.
Гранаты.
СС0.

Для борьбы с возрастным ухудшением памяти необходимы кофе и зеленый чай.

«Зеленый час богат полифенолами и антиоксидантами, которые могут защищать от снижения умственных способностей и сокращают риск болезней Альцгеймера и Паркинсона», — утверждает она.

Полезен и гранатовый сок, утверждает Гудсон. По ее словам, в некоторых случаях этот напиток может содержать в четыре раза больше антиоксидантов, чем зеленый чай.

«Гранаты также обладают сильнейшими противовоспалительными свойствами и за счет этого помогают ослабить хронические воспалительные процессы в организме», — цитирует Lenta.ru эксперта.

Ранее кардиолог рассказала о лучшем кофе для сердца.

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