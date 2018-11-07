Дикий лебедь не ужился со стаей и вернулся к своему спасителю

Трогательная история произошла в конце октября в британском городе Сент-Айвс. Работник местной гавани 39-летний Роб Адамс снова встретился со своим необычным другом — лебедем по кличке Сидни.

Мужчина рассказал, что нашел птенца полумертвым. Он был ранен. Мужчина не смог оставить малыша на произвол судьбы и забрал к себе домой.

Hand-reared cygnet reunited with his owner after they couldn’t bear to be apart https://t.co/CVE8dXfMvV pic.twitter.com/NrT14VymWH — TechHeadingMedia (@TechHeading2018) 1 ноября 2018 г.

Длительное время Роб кормил лебедя специальной едой, лечил и ухаживал за ним. Сидни поправился и мог самостоятельно себя прокормить, Роб решил передать его в RSPCA (Королевское общество защиты животных от жестокого обращения), чтобы лебедь вернулся в дикую природу и продолжил полноценную жизнь с сородичами.

Мужчина признался, что успел привязаться к питомцу.

Hand-reared cygnet reunited with his owner after they couldn't bear to be apart https://t.co/ivuaSTHMjl pic.twitter.com/KqP1Y2w5is — Siglov Freudivan (@DerangedRadio) 31 октября 2018 г.

Но спустя три месяца сотрудники организации позвонили Робу и предложили ему забрать лебедя, пишет mail.ru. Оказалось, что без Роба Сидни сильно тосковал и не смог подружиться со стаей.