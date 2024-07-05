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Жизнь

Директор Барнаульского зоопарка хочет выпустить мороженое «как в детстве» и прославить им Змеиногорск

В беседе с altapress.ru о своем новом фильме директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев упомянул, что подал своему другу идею о выпуске мороженого и сделать его брендом родного города - Змеиногорска.

Мороженое.
Мороженое.
Из открытых источников в Интернете

Разговор о создании новинки шел с «одним барнаульским производителем мороженого».

«Я заинтересовал его, когда рассказывал о мороженом своего детства. Это был пломбир, которым торговала мама в молодости, - рассказал Сергей Писарев. - Вкуснее мороженого я не ел никогда. Из натурального молока, с крупиночками такими масляными, которые остаются, когда его взбиваешь. Это что-то невероятное. Говорят, что самое вкусное мороженое в ГУМе. Ничего подобного – самое вкусное было в Змеиногорск».

И заключил: «Пока думаем, как это дело раскрутить. Уверен, что мы это сделаем».

Сергей Писарев в Змеиногорске.
Сергей Писарев в Змеиногорске.
Скриншоты фильма «Змеиногорск - сокровища подземного города».

Собеседник рекомендовал назвать «Змеиногорским» не только это мороженое, но и призвал местных предпринимателей давать это имя всем продуктам, которыми гордится район.

«Нужно выпускать продукцию «Змеиногорское масло», «Змеиногорский мед» т.д.– все, чем он всегда славился. Почему мы это не используем? Это то, что можно увести с собой, как гостинцы. Чем больше о нас будут знать, тем больше туда приедет туристов», - сказал Сергей Писарев.

О том, что еще он рекомендует сделать в Змеиногорске, чтобы привлечь к нему внимание, мы рассказывали здесь.

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