Директор барнаульского зоопарка образно сравнил любимых женщин с нефтяной скважиной

Депутат АКЗС и директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев в оригинальной манере поздравил женщин с 8 марта. Он сравнил любимых с «черным золотом», которое «с каждым годом все дороже и дороже».

«Вот найдешь скважину, разрабатываешь ее, разрабатываешь, а затем легче новую открыть нежели старую содержать», — заинтриговал всех своим образным сравнением депутат.

Впрочем, Сергей Писарев всегда был и остается самым ярким и оригинальным депутатом во фракции «Единой России» на Алтае. Он всегда открыто комментирует различные события и говорит то, что думает, а не то, что предписано в партийной инструкции.

Ролики с участием Писарева и героями из зоопарка всегда собирают сотни тысяч просмотров в соцсетях.

На голосование по поправкам в Конституцию России летом прошлого года Писарев пришел вместе с тигренком.