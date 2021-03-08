Директор барнаульского зоопарка образно сравнил любимых женщин с нефтяной скважиной

«Вот найдешь скважину, разрабатываешь ее, разрабатываешь, а затем легче новую открыть нежели старую содержать», — заинтриговал всех своим образным сравнением депутат.
Впрочем, Сергей Писарев всегда был и остается самым ярким и оригинальным депутатом во фракции «Единой России» на Алтае. Он всегда открыто комментирует различные события и говорит то, что думает, а не то, что предписано в партийной инструкции.
Ролики с участием Писарева и героями из зоопарка всегда собирают сотни тысяч просмотров в соцсетях.
На голосование по поправкам в Конституцию России летом прошлого года Писарев пришел вместе с тигренком.
«В предлагаемом пакете поправок есть и вопросы, связанные с животным миром. Как я, будучи директором зоопарка, могу игнорировать это?», — подчеркнул тогда Сергей Викторович.