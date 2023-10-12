Директора кукольного театра в Хакасии подозревают в постановке несуществующего спектакля за 1,4 млн рублей

В январе Игорь Окольников получил субсидию от регионального Минкульта на сумму 4,2 млн рублей для того, чтобы увеличить число жителей. Отмечается, что министерство возглавляет Светлана Окольникова - его жена.
Так, из общей суммы 1,4 млн рублей ушли на постановку "Тим Талер или проданный смех".
Директор заявил, что все было хорошо и людей пришло много. Однако спектакль никто так и не увидел.
На данный момент на него завели дело о превышении должностных полномочий.
Ранее сообщалось, что пенсионерка хотела комфортную старость, но отдала 12 млн рублей мошенникам.