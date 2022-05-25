Дышите, не дышите. Почему нужно посмотреть «Человека-амфибию» в Алтайском музыкальном театре

В Музыкальном театре готовят премьеру спектакля «Человек-амфибия» на музыку Егора Шашина, по либретто и стихам Натальи Кузьминых. Романтическое произведение о «морском дьяволе» и его возлюбленной, написанное Александром Беляевым в 1927 году, обретет новый — сценический — смысл. Про все прелести и подводные камни новой постановки Altapress.ru рассказала режиссер Татьяна Столбовская.

Любовь в чистом виде

— Как ваш выбор пал на «Человека-амфибию»?

— Совершенно сознательно и закономерно. Репертуар театра нужно обогащать спектаклями для разных зрительских слоев, будь то искушенные любители классики или прогрессивная молодежь.

Мы задумали «Человека-амфибию» еще в январе, плотно начали работать в апреле, параллельно с постановкой «Доходного места» и сейчас выходим на финишную прямую.

— Речь в спектакле идет о любви двух наивных , но смелых сердец — Ихтиандра и Гуттиэре. Для кого , по-вашему , предназначена эта история?

— Конечно, в первую очередь для таких же молодых людей, как наши герои, — с пылкими сердцами, которые ищут настоящих чувств, верят в них и только-только начинают проживать эту первую, чистую любовь. И, конечно, мы ждем и более старшее поколение, готовое поностальгировать и вспомнить свою юность. Прекрасные романтические истории любви — это для всех, на самом деле.

Режиссер Татьяна Столбовская и артист Виталий Селюков. Виктория Паршкова.

Обретение свободы

— Сюжет знаменитого фильма 1961 года во многом отличается от книги Беляева. Думаю , либретто отличается от того и другого. Что-то изменили?

— Мы, конечно, взяли уже переосмысленный, доработанный и адаптированный к сцене материал. У Беляева история имеет достаточно трагичный финал — Ихтиандру и Гуттиэре приходится расстаться навсегда. Там прямо есть это ощущение безвозвратности.

Либреттист Наталья Кузьминых сделала так, что надежда все же остается. Я как режиссер еще дофантазировала и визуализировала. Мне кажется, эта надежда на лучшее должна быть более явной, я хочу, чтобы главные герои обрели счастье и свободу, хотя и в ином мире.

«Человек-амфибия». Музыкальный театр.

Зритель должен дышать

— Морская тема очень декоративна и благодатна для художника. Что увидит зритель?

— Огромная ответственность лежит на художнике-постановщике Надежде Осиповой. Она предлагает разделить сцену на два мира — город на суше, где живут ловцы жемчуга, и затонувший город, мир Ихтиандра. Их надо как-то органично соединить.

Отдельная картина — прекрасные сады доктора Сальватора, их тоже хочется сделать визуально эффектными. Тут нам в помощь все достижения техники: не только декорации, но и проекции, и свет.

Что касается непосредственно декораций, то они трансформирующиеся. Например, условная шхуна «Медуза» переходит в скалу, которая тоже имеет свои секреты.

— Как все это поместится на сцене?

— В этом и талант художника: она умеет лаконичными средствами передать множество мест действия.

— Вы сама не любитель навороченных декораций?

— Все-таки краткость — сестра таланта. Я считаю, что в сценографии тоже нужен именно такой принцип. Замечательно, когда бюджет позволяет делать в спектакле миллион разных «картинок» — такое грандиозное шоу. Но иногда небольшими средствами можно показать многое, и это тоже здорово.

Море. Пляж СС0

— Спектакль пройдет без «живой» музыки. Как планируете использовать оркестровую яму?

— Мы ее закроем, поскольку нам нужно больше сценического пространства. Во-первых, спектакль густонаселенный, в нем много массовых сцен. Плюс, как мы говорили, большие декорации, которые должны показать одновременно несколько локаций. Во-вторых, нам нужны маневры для пластических решений, масштабных танцевальных номеров.

А главное: для нас важно, чтобы спектакль не казался «зажатым», существующим в тесноте и обиде, чтобы зритель почувствовал высоту, объем и простор, будто действительно находится на побережье и дышит полной грудью. Мы даже планируем «сделать» ветер на сцене, но пока не скажу, как.

Режиссер Татьяна Столбовская. Музыкальный театр.

Эффект воды

— Что скажете о костюмах?

— Они тоже «разделятся» на два мира. Первый — прозаический, городской, это, так сказать, обытовленная история, хотя и художественно сделанная: даже некрасивое должно быть приятно глазу — это закон сцены. Второй мир — фантастический морской рай, кардинально отличающийся от первого.

Мы хотим явно показать, что у главных героев совершенно разные, очень контрастные ареалы обитания, и они не могут перебраться в другое место, просто не выживут. Сама среда «вытолкнет» чужака. И это должно подчеркнуть трагизм истории.

В самих костюмах, конечно, будет много «воды» и рыбьей чешуи.

«Человек-амфибия». Музыкальный театр.

Очень просто , очень сложно

— Как актеры отнеслись к материалу?

— Честно говоря, я не ожидала, что такая, в общем-то, простая, история вызовет большой интерес и желание работать. Мы в театре брались за материалы и посложнее — Ильф и Петров, Шекспир, Островский и прочее. Я не скажу, что Беляев совсем уж прост. Но там такая наивная романтика.

При этом я считаю, что иногда ничего не надо выдумывать и искать какие-то подводные камни и подтексты, искусственно усложнять. И «Человек-амфибия» как раз такой случай. В этой драматургии нет какой-то особой сложности, все на поверхности. Может быть, это и подкупает актеров.

— В чем тогда подвох? Он же есть?

— Когда только начались читки, я сказала: «Друзья, материал очень простой, а значит, очень коварный». Понимаете, мы отвыкли думать наивно. У нас всех есть достаточный жизненный опыт, который не позволяет нам впустить в себя искренние чистые чувства.

Сложно сыграть наивность и при этом не переиграть. Сложно убрать какие-то жизненные установки и внутренне очиститься до такой степени, чтобы стать этим светлым юношей Ихтиандром, который всегда рос в любви и никогда не знал жестокости мира.

Обское море в тумане. instagram.com/ninavyatkina

— Кто будет исполнять ключевые роли?

— Мы работаем двумя составами. Главные роли исполняют Насими Нариманов и Сергей Трухин, который пришел к нам работать в этом сезоне. Вы видели его недавно в роли Белогубова в «Доходном месте». Оба артиста надежные, ответственные и с очень чувствительной, настоящей актерской природой.

Гуттиэре играют Тамара Вильгельм и Дарья Хомутская, наши девочки с прекрасными внешними данными, лиричной, тонкой фактурой и чудесным сопрано.

Есть главный негодяй Зурита, который пострадал от своих нехороших делишек, но в финале так и не раскаялся. Его исполняют Юрий Голубев и Сергей Автоманов.

Еще есть очень важный персонаж — индеец Бальтазар. Возможно, именно он — настоящий отец Ихтиандра. Это одна из наиболее сложных ролей, ее исполняет Михаил Басов. И здесь он может показать свой актерский диапазон: Бальтазар из расчетливого и жадного типа превращается в любящего отца.

Наконец, доктора Сальватора сыграют Михаил Лямин и Азамат Нугуманов — замечательные, талантливые актеры.

«Человек-амфибия». Музыкальный театр.

Драматическая пластика

— Каков музыкальный материал спектакля? Имеет ли он национальный колорит? Действие все же происходит в Аргентине.

— Кое-где есть и отсылки к национальной музыке, но в целом она стремится к современности, местами даже роковости. Есть лейтмотивы, есть отрывки, которые задают тон какой-то определенной сцене. Но в целом это большое, непрерывное полотно со сложной музыкальной драматургией.

Она потребовала огромной работы от нашего главного балетмейстера Оксаны Малышевой: нужно было не просто придумать и отрепетировать какие-то танцевальные движения, а придать драматический характер каждому номеру. В этом смысле балетмейстер в «Человеке-амфибии» — мой соавтор, полноценный режиссер по пластике.

— После спектакля зрители будут напевать мелодии?

— Определенно. Некоторые номера долго не отпускают, цепляешься за хитовость, не слыша, может быть, некоего второго «слоя» музыки. Но потом он выходит на первый план — тонкие, лиричные, романтичные мотивы.

Премьера спектакля «Человек-амфибия» пройдет в Музыкальном театре 15, 16 и 17 июня в 18:30. Цена билета: 300−800 рублей. 12+