Дышите, не дышите. Почему нужно посмотреть «Человека-амфибию» в Алтайском музыкальном театре

Любовь в чистом виде
— Как ваш выбор пал на «Человека-амфибию»?
— Совершенно сознательно и закономерно. Репертуар театра нужно обогащать спектаклями для разных зрительских слоев, будь то искушенные любители классики или прогрессивная молодежь.
Мы задумали «Человека-амфибию» еще в январе, плотно начали работать в апреле, параллельно с постановкой «Доходного места» и сейчас выходим на финишную прямую.
— Речь в спектакле идет о любви двух наивных, но смелых сердец — Ихтиандра и Гуттиэре. Для кого, по-вашему, предназначена эта история?
— Конечно, в первую очередь для таких же молодых людей, как наши герои, — с пылкими сердцами, которые ищут настоящих чувств, верят в них и только-только начинают проживать эту первую, чистую любовь. И, конечно, мы ждем и более старшее поколение, готовое поностальгировать и вспомнить свою юность. Прекрасные романтические истории любви — это для всех, на самом деле.
Обретение свободы
— Сюжет знаменитого фильма 1961 года во многом отличается от книги Беляева. Думаю, либретто отличается от того и другого. Что-то изменили?
— Мы, конечно, взяли уже переосмысленный, доработанный и адаптированный к сцене материал. У Беляева история имеет достаточно трагичный финал — Ихтиандру и Гуттиэре приходится расстаться навсегда. Там прямо есть это ощущение безвозвратности.
Либреттист Наталья Кузьминых сделала так, что надежда все же остается. Я как режиссер еще дофантазировала и визуализировала. Мне кажется, эта надежда на лучшее должна быть более явной, я хочу, чтобы главные герои обрели счастье и свободу, хотя и в ином мире.
Зритель должен дышать
— Морская тема очень декоративна и благодатна для художника. Что увидит зритель?
— Огромная ответственность лежит на художнике-постановщике Надежде Осиповой. Она предлагает разделить сцену на два мира — город на суше, где живут ловцы жемчуга, и затонувший город, мир Ихтиандра. Их надо как-то органично соединить.
Отдельная картина — прекрасные сады доктора Сальватора, их тоже хочется сделать визуально эффектными. Тут нам в помощь все достижения техники: не только декорации, но и проекции, и свет.
Что касается непосредственно декораций, то они трансформирующиеся. Например, условная шхуна «Медуза» переходит в скалу, которая тоже имеет свои секреты.
— Как все это поместится на сцене?
— В этом и талант художника: она умеет лаконичными средствами передать множество мест действия.
— Вы сама не любитель навороченных декораций?
— Все-таки краткость — сестра таланта. Я считаю, что в сценографии тоже нужен именно такой принцип. Замечательно, когда бюджет позволяет делать в спектакле миллион разных «картинок» — такое грандиозное шоу. Но иногда небольшими средствами можно показать многое, и это тоже здорово.
— Спектакль пройдет без «живой» музыки. Как планируете использовать оркестровую яму?
— Мы ее закроем, поскольку нам нужно больше сценического пространства. Во-первых, спектакль густонаселенный, в нем много массовых сцен. Плюс, как мы говорили, большие декорации, которые должны показать одновременно несколько локаций. Во-вторых, нам нужны маневры для пластических решений, масштабных танцевальных номеров.
А главное: для нас важно, чтобы спектакль не казался «зажатым», существующим в тесноте и обиде, чтобы зритель почувствовал высоту, объем и простор, будто действительно находится на побережье и дышит полной грудью. Мы даже планируем «сделать» ветер на сцене, но пока не скажу, как.
Эффект воды
— Что скажете о костюмах?
— Они тоже «разделятся» на два мира. Первый — прозаический, городской, это, так сказать, обытовленная история, хотя и художественно сделанная: даже некрасивое должно быть приятно глазу — это закон сцены. Второй мир — фантастический морской рай, кардинально отличающийся от первого.
Мы хотим явно показать, что у главных героев совершенно разные, очень контрастные ареалы обитания, и они не могут перебраться в другое место, просто не выживут. Сама среда «вытолкнет» чужака. И это должно подчеркнуть трагизм истории.
В самих костюмах, конечно, будет много «воды» и рыбьей чешуи.
Очень просто, очень сложно
— Как актеры отнеслись к материалу?
— Честно говоря, я не ожидала, что такая, в общем-то, простая, история вызовет большой интерес и желание работать. Мы в театре брались за материалы и посложнее — Ильф и Петров, Шекспир, Островский и прочее. Я не скажу, что Беляев совсем уж прост. Но там такая наивная романтика.
При этом я считаю, что иногда ничего не надо выдумывать и искать какие-то подводные камни и подтексты, искусственно усложнять. И «Человек-амфибия» как раз такой случай. В этой драматургии нет какой-то особой сложности, все на поверхности. Может быть, это и подкупает актеров.
— В чем тогда подвох? Он же есть?
— Когда только начались читки, я сказала: «Друзья, материал очень простой, а значит, очень коварный». Понимаете, мы отвыкли думать наивно. У нас всех есть достаточный жизненный опыт, который не позволяет нам впустить в себя искренние чистые чувства.
Сложно сыграть наивность и при этом не переиграть. Сложно убрать какие-то жизненные установки и внутренне очиститься до такой степени, чтобы стать этим светлым юношей Ихтиандром, который всегда рос в любви и никогда не знал жестокости мира.
— Кто будет исполнять ключевые роли?
— Мы работаем двумя составами. Главные роли исполняют Насими Нариманов и Сергей Трухин, который пришел к нам работать в этом сезоне. Вы видели его недавно в роли Белогубова в «Доходном месте». Оба артиста надежные, ответственные и с очень чувствительной, настоящей актерской природой.
Гуттиэре играют Тамара Вильгельм и Дарья Хомутская, наши девочки с прекрасными внешними данными, лиричной, тонкой фактурой и чудесным сопрано.
Есть главный негодяй Зурита, который пострадал от своих нехороших делишек, но в финале так и не раскаялся. Его исполняют Юрий Голубев и Сергей Автоманов.
Еще есть очень важный персонаж — индеец Бальтазар. Возможно, именно он — настоящий отец Ихтиандра. Это одна из наиболее сложных ролей, ее исполняет Михаил Басов. И здесь он может показать свой актерский диапазон: Бальтазар из расчетливого и жадного типа превращается в любящего отца.
Наконец, доктора Сальватора сыграют Михаил Лямин и Азамат Нугуманов — замечательные, талантливые актеры.
Драматическая пластика
— Каков музыкальный материал спектакля? Имеет ли он национальный колорит? Действие все же происходит в Аргентине.
— Кое-где есть и отсылки к национальной музыке, но в целом она стремится к современности, местами даже роковости. Есть лейтмотивы, есть отрывки, которые задают тон какой-то определенной сцене. Но в целом это большое, непрерывное полотно со сложной музыкальной драматургией.
Она потребовала огромной работы от нашего главного балетмейстера Оксаны Малышевой: нужно было не просто придумать и отрепетировать какие-то танцевальные движения, а придать драматический характер каждому номеру. В этом смысле балетмейстер в «Человеке-амфибии» — мой соавтор, полноценный режиссер по пластике.
— После спектакля зрители будут напевать мелодии?
— Определенно. Некоторые номера долго не отпускают, цепляешься за хитовость, не слыша, может быть, некоего второго «слоя» музыки. Но потом он выходит на первый план — тонкие, лиричные, романтичные мотивы.
Премьера спектакля «Человек-амфибия» пройдет в Музыкальном театре 15, 16 и 17 июня в 18:30. Цена билета: 300−800 рублей. 12+