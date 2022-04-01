1 апреля
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Жизнь

Disney не хочет показывать в России даже фильм про советского боксера

Американская The Walt Disney Company 7 апреля полностью приостанавливает прокат своих фильмов в российских кинотеатрах, сообщает «Бюллетень Кинопрокатчика» со ссылкой на источники.

Мистер Нокаут
Мистер Нокаут
Киномир

Напомним, Disney приостановила поставку своих фильмов в российские кинотеатры в начале марта. При этом успевшие выйти релизы оставались в репертуаре кинотеатров, они идут и сейчас.

Однако, как отмечает издание, с 7 апреля Disney полностью приостанавливает прокат своих фильмов.

«Запрет на демонстрацию затронет как зарубежные проекты студии („Смерть на Ниле“), так и российские релизы — например, картину про легендарного советского боксера Валерия Попенченко „Мистер Нокаут“», — говорится в сообщении.

По последним данным, фильм про боксера собрал в прокате 265 млн рублей.

Disney также принадлежит франшиза «Последний богатырь» — три фильма, вышедшие под Новый год в 2017, 2020 и 2022 годах, собирали в прокате больше 1 млрд рублей.

Ранее стало известно, что россияне не увидят третью часть фильма «Фантастические твари» компании Warner Bros.

Кстати, накануне барнаульский «Киномир» запустил в пробный прокат индийский фильм-экшн о двух народных героях.

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