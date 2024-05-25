С 1 сентября 2024 года в России стартует эксперимент по маркировке новых видов медицинских изделий, включая пробирки, шприцы и презервативы. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на соответствующее постановление правительства.

Эксперимент продлится до 31 августа 2025 года и будет включать в себя терапевтические дыхательные аппараты, инфузионные системы, инкубаторы для новорожденных, а также другие медицинские изделия: пробирки, шприцы, салфетки, маски, презервативы, имплантаты для пластической хирургии и косметологии в виде филлеров и косметических нитей.

Участие в проекте будет добровольным, при этом производители медицинских изделий смогут получить коды маркировки бесплатно.

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