Эксперимент продлится до 31 августа 2025 года и будет включать в себя терапевтические дыхательные аппараты, инфузионные системы, инкубаторы для новорожденных, а также другие медицинские изделия: пробирки, шприцы, салфетки, маски, презервативы, имплантаты для пластической хирургии и косметологии в виде филлеров и косметических нитей.
Участие в проекте будет добровольным, при этом производители медицинских изделий смогут получить коды маркировки бесплатно.
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