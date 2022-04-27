Для хорошего настроения и бодрости. ТОП-3 вкусных весенних салата

Продукты
- Капуста молодая — 0,25 кочана;
- Кукуруза консервированная — 350 граммов;
- Лук зеленый — по вкусу;
- Укроп свежий — по вкусу;
- Соль — по вкусу;
- Майонез или сметана — 2 столовых ложки.
Как готовить
Нашинкуйте капусту соломкой, а огурцы — тонкими полукольцами. Дальше мелко порубите укроп и зеленый лук. Соедините овощи с кукурузой и зеленью, а также посолите их. Затем заправьте салат майонезом или сметаной.
Готово! Приятного аппетита!
Продукты
- Курица жареная или печеная — 100 граммов;
- Капуста пекинская — 60 граммов;
- Огурец свежий — 90 граммов;
- Перец болгарский — 40 граммов;
- Соль — по вкусу;
- Перец черный — по вкусу;
- Перец красный жгучий — по вкусу;
- Сок лимонный — по вкусу;
- Укроп — 1−2 веточки;
- Масло оливковое — 1 столовая ложка.
Как готовить
Пекинскую капусту тонко нарежьте и полейте соком лимона.
Нашинкуйте огурец «кружочками» и выложите на капусту. Теперь поперчите овощи.
Сюда же добавьте крупно нарезанный перец и мелко нарубленную курицу.
Заправьте салат оливковым маслом и украсьте зеленью. А вот посолить его лучше перед подачей.
Приятного аппетита!
Продукты
- Перец болгарский желтый — 1 штука;
- Капуста пекинская — 400−500 граммов;
- Помидор — 1 штука;
- Лук-шалот — 1 штука;
- Масло оливковое — 3 столовых ложки;
- Лимон — 0,5 штуки;
- Горчица сладкая — 1 столовая ложка;
- Соль — по вкусу;
- Перец черный — по вкусу.
Как готовить
Нашинкуйте перец тонкой соломкой и мелко порубите пекинскую капусту. Добавьте к ним помидор и лук-шалот, нарезанные кубиками.
Заправьте салат соусом — из оливкового масла, сладкой горчицы, соли и перца. Хорошо перемешайте.