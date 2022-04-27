27 апреля
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Жизнь

Для хорошего настроения и бодрости. ТОП-3 вкусных весенних салата

Чтобы покончить с авитаминозом, можно съесть что-нибудь вкусное и полезное. Altapress.ru сделал подборку салатов, которые готовятся быстро и просто.

Греческий салат.
Греческий салат.
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1
«Весенний» салат

Продукты

  • Капуста молодая — 0,25 кочана;
  • Кукуруза консервированная — 350 граммов;
  • Лук зеленый — по вкусу;
  • Укроп свежий — по вкусу;
  • Соль — по вкусу;
  • Майонез или сметана — 2 столовых ложки.
Кукуруза.
Кукуруза.
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Как готовить

Нашинкуйте капусту соломкой, а огурцы — тонкими полукольцами. Дальше мелко порубите укроп и зеленый лук. Соедините овощи с кукурузой и зеленью, а также посолите их. Затем заправьте салат майонезом или сметаной.
Готово! Приятного аппетита!

2
«Легкий» салат

Продукты

  • Курица жареная или печеная — 100 граммов;
  • Капуста пекинская — 60 граммов;
  • Огурец свежий — 90 граммов;
  • Перец болгарский — 40 граммов;
  • Соль — по вкусу;
  • Перец черный — по вкусу;
  • Перец красный жгучий — по вкусу;
  • Сок лимонный — по вкусу;
  • Укроп — 1−2 веточки;
  • Масло оливковое — 1 столовая ложка.
Мясо курицы.
Мясо курицы.
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Как готовить

Пекинскую капусту тонко нарежьте и полейте соком лимона.
Нашинкуйте огурец «кружочками» и выложите на капусту. Теперь поперчите овощи.

Сюда же добавьте крупно нарезанный перец и мелко нарубленную курицу.

Заправьте салат оливковым маслом и украсьте зеленью. А вот посолить его лучше перед подачей.
Приятного аппетита!

3
Салат с горчичной заправкой

Продукты

  • Перец болгарский желтый — 1 штука;
  • Капуста пекинская — 400−500 граммов;
  • Помидор — 1 штука;
  • Лук-шалот — 1 штука;
  • Масло оливковое — 3 столовых ложки;
  • Лимон — 0,5 штуки;
  • Горчица сладкая — 1 столовая ложка;
  • Соль — по вкусу;
  • Перец черный — по вкусу.
Горчица, соус.
Горчица, соус.
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Как готовить

Нашинкуйте перец тонкой соломкой и мелко порубите пекинскую капусту. Добавьте к ним помидор и лук-шалот, нарезанные кубиками.

Заправьте салат соусом — из оливкового масла, сладкой горчицы, соли и перца. Хорошо перемешайте.

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