Для хорошего настроения и бодрости. ТОП-3 вкусных весенних салата

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«Весенний» салат

Продукты

Капуста молодая — 0,25 кочана;

Кукуруза консервированная — 350 граммов;

Лук зеленый — по вкусу;

Укроп свежий — по вкусу;

Соль — по вкусу;

Майонез или сметана — 2 столовых ложки.

Кукуруза. СС0

Как готовить

Нашинкуйте капусту соломкой, а огурцы — тонкими полукольцами. Дальше мелко порубите укроп и зеленый лук. Соедините овощи с кукурузой и зеленью, а также посолите их. Затем заправьте салат майонезом или сметаной.

Готово! Приятного аппетита!