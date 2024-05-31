Воздух в городе раскалится до аномальных значений, пишет KP.RU.

Показатель на 7-8 градусов превышает климатическую норму для этого периода, указывает Lenta.ru. Усилится влияние южного циклона, который перемещается со стороны Италии.

Между тем после затяжных дождей и ночных заморозков в Алтайском крае барнаульцы обрадовались солнышку и голубому небу. Капризная погода с самого воскресенья 26 мая портила настроение всему Алтайскому краю. Дожди, казалось, никогда не закончатся.

Барнаульцы, уже уставшие от пасмурного неба, холодного дождя и луж, наконец обрадовались. В городе выглянуло солнце.

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