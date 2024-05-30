30 мая
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Затяжными заморозками в Сибири завершается май. И с холодом врывается в алтайское лето

Накануне лета погодные контрасты достигли апогея.

Проявление арктического вторжения — заморозки — будет более масштабными, указывает Центр погоды "Фобос". Уже 31 мая в зоне отрицательных ночных температур окажется вся территория Западной и Центральной Сибири.

Это тоже серьезная аномалия — в этих широтах период заморозков обычно завершается обычно на 10 дней раньше.

В Алтайском крае действует штормовое предупреждение из-за ночных заморозков интенсивностью до минус 4 градусов мороза. Пока до 31 мая.

Но уже судя по обновленному прогнозу, и 1 июня заморозки не отступят — от ноля до минус 2 градусов мороза.

Прогноз

По расчетам, вплоть до 3–5 июня в Западной и Центральной Сибири погода останется очень холодной. Отрицательная аномалия температуры будет достигать 6–8 градусов.

Ранее сообщалось, что к заморозкам на Алтае привело противоборство двух гигантских вихрей. На юге Сибири по-октябрьски прохладно — не выше 7-12 градусов тепла.

Между тем в эпицентре ненастья оказался Барнаул.

Факт

Такие сильные дожди в это время года наблюдаются в Барнауле края раз в 25 лет.

.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Ночной спектакль для детей
Художники распишут серые стены
Брендовые камни Алтая
Топ-5 маршрутов лета
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость