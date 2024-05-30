Проявление арктического вторжения — заморозки — будет более масштабными, указывает Центр погоды "Фобос". Уже 31 мая в зоне отрицательных ночных температур окажется вся территория Западной и Центральной Сибири.

Это тоже серьезная аномалия — в этих широтах период заморозков обычно завершается обычно на 10 дней раньше.

В Алтайском крае действует штормовое предупреждение из-за ночных заморозков интенсивностью до минус 4 градусов мороза. Пока до 31 мая.

Но уже судя по обновленному прогнозу, и 1 июня заморозки не отступят — от ноля до минус 2 градусов мороза.

Прогноз

По расчетам, вплоть до 3–5 июня в Западной и Центральной Сибири погода останется очень холодной. Отрицательная аномалия температуры будет достигать 6–8 градусов.

Ранее сообщалось, что к заморозкам на Алтае привело противоборство двух гигантских вихрей. На юге Сибири по-октябрьски прохладно — не выше 7-12 градусов тепла.

Между тем в эпицентре ненастья оказался Барнаул.

Факт

Такие сильные дожди в это время года наблюдаются в Барнауле края раз в 25 лет.

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