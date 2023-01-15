15 января
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Жизнь

До 60 км/ч. Самую длинную горку в России залили в Алтайском крае

Самую длинную горку в России залили в Алтайском крае. Ее протяженность — 300 м. Об этом сообщает «Российская газета».

Горка на территории турбазы "Ясная поляна".
Горка на территории турбазы "Ясная поляна".
www.visitaltai.info

Специальную конструкцию для самой длинной горки разместили на поверхности замерзшего озера Горького-Перешеечного в Егорьевском районе Алтайского края.

Для катания сделали три дорожки и залили водой. Здесь можно кататься как одному, так и целой семьей одновременно. По словам организаторов, при спуске можно набрать скорость до 60 км/ч.

Прокатиться с ветерком приезжают как местные, так и жители соседних регионов.

Ранее стало известно, как приятно провести зимние выходные и не лечь в больницу.

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