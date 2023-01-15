До 60 км/ч. Самую длинную горку в России залили в Алтайском крае

Специальную конструкцию для самой длинной горки разместили на поверхности замерзшего озера Горького-Перешеечного в Егорьевском районе Алтайского края.
Для катания сделали три дорожки и залили водой. Здесь можно кататься как одному, так и целой семьей одновременно. По словам организаторов, при спуске можно набрать скорость до 60 км/ч.
Прокатиться с ветерком приезжают как местные, так и жители соседних регионов.
Ранее стало известно, как приятно провести зимние выходные и не лечь в больницу.
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