5 августа
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Жизнь

Добрая графика. В ГМИЛИКА откроется выставка зарисовок о Барнауле Алексея Дрилева

11 Августа в Музее истории, литературы и культуры Алтая откроется выставка графики Алексея Дрилева. Художник жил в Барнауле с 1971 года, любил город и его жителей, видел, как растут новые дома, парки, мосты. Музей представит его зарисовки из семейного архива.

Алексей Дрилев.
Алексей Дрилев.
Фото из группы "Алтайская Организация Союза Художников" в Facebook.

Кино и книги

Алексей Дрилев родился 30 августа 1938 года в селе Первомайское Алтайского края. Некоторое время работал помощником киномеханика в кинотеатре «Авангард» в Славгороде и рисовал киноафиши. Служил на Тихоокеанском флоте. Окончил Казанское художественное училище, учился в Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина. А в 1971 году приехал в Барнаул.

Дрилев работал в жанре портрета, пейзажа, тематической картины и книжной иллюстрации. Он оформил более 10 книжных изданий. Искусствоведы говорят, что художник невероятно тонко сочетал реалистический метод и глубокий эмоциональный язык в своих произведениях.

Работы художника находятся в Государственном художественном музее Алтайского края, в музее речного флота в Казани, в музее Славы в Барнауле, в Британском национальном музее, а также в частных коллекциях России и за рубежом.

Эксперты говорят, что Дрилев уникален еще и тем, что он одинаково талантливо раскрывается с двух сторон: он изумительный живописец и абсолютно самостоятельный график.

Графика Алексея Дрилева.
Графика Алексея Дрилева.
artchive.ru.

До последнего дня

Художник умер 27 августа 2019 года, не дожив три дня до 81-ления. Все, кому посчастливилось встречаться с Дрилевым, отмечали его солнечную доброту. Его нередко можно было встретить у фонтана на ул. Молодежной, он кормил бездомных собак и голубей. Птицы залетали к нему на плечи и ели крошки прямо из рук.

В его крохотной мастерской сочетались творческий беспорядок и домашний уют. Здесь всегда было полно юных художников, фотографов, музыкантов. Он писал портреты онкобольных детей, рассказывая им стихи и сказки.

Дрилев в своих интервью говорил, что будет рисовать до последнего дня и хотел бы умереть за работой. В общем, так и получилось.

Графика Алексея Дрилева.
Графика Алексея Дрилева.
artchive.ru.

Этюдник замерз

Алексей Алексеевич написал более 500 картин, но свою работу в графике ценил особенно. Он каждый день выходил в город, чтобы запечатлеть «картинку» карандашным наброском, а в «Музейную ночь» рисовал портреты всем желающим.

В городских пейзажах Дрилева есть и старый город с небольшими одноэтажными домами и старинными купеческими усадьбами, и православные храмы, и современная архитектура. Все они непременно написаны с натуры в сиюминутном настроении.

Алексей Алексеевич считал, что писать пейзажи, сидя дома, нельзя. Поэтому шел на улицу в любую погоду. Признавался, что когда при морозе воздух дребезжит, и все расплывается, эта красота стоит того, чтобы ее писать. Хотя бывало, что художник обмораживал ноги, а иногда прохожие помогали закрыть этюдник, потому что не мог согнуть ладони.

Однако при этом художник 14 лет занимался оздоровительной системой закаливания и состоял в клубе спортивного зимнего плавания «Белые Медведи».

«Он всегда говорил: „Художник — не тот, кто рисует, а тот, кто видит“, — вспоминает отца Игорь Дрилев. — Вероятно, все это повлияло и на то, что я тоже стал художником, занимаюсь фотографией, то есть тоже стараюсь видеть и запечатлевать».

Выставка в ГМИЛИКА будет работать до 11 сентября. 0+

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