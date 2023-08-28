28 августа
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Жизнь

Долг Google перед Россией вырос до 20 млрд рублей

Денежная задолженность российского подразделения корпорации Google перед его кредиторами на конец августа превысила 20,1 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Google
Google
СС0

Кредиторы - ФНС, Ижевского радиозавода, компаний «Альфа текстайлз», «2ГИС», «Проксима текнолоджи» и четырех других - попросили суд признать российский Google банкротом и открыть в отношении него конкурсное производство.

Ранее российская «дочка» корпорации самостоятельно обратилась в суд и потребовала признать ее банкротом. По их словам, после ареста банковского счета в компании больше не могут сохранять сотрудников, выплачивать им зарплату, оплачивать поставщиком и подрядчиков.

Тогда арбитражный апелляционный суд ввел в отношении подразделения начальную процедуру банкротства — наблюдение.

По итогам 2022 года выручка компании снизилась почти в пять раз в сравнении с годом ранее - со 134,3 млрд до 24,2 млрд рублей.

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