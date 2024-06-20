Всего за 1 рубль барнаульские власти планировали продать здание-памятник на ул. Пушкина, 45, знаменитого своими необычными символами на крыше (сегодня, увы, потерянными). Сам факт объявления торгов (правда, не состоявшихся) стал поводом снова поговорить об этом загадочном здании. Что, собственно, не преминули сделать многие СМИ, после чего публикации прокомментировал краевед Алексей Челомбитко – и, как обычно, не оставил в них камня на камне. Впрочем, в нашей истории сегодня много неожиданного.

Запутанная история

Когда-то на четырехгранном шатровом куполе этого здания стояла кованая решетка с перевернутыми треугольниками и полукружиями, похожими на полумесяц - то ли масонскими (как часто говорят в Барнауле), то ли магическими знаками.

Имей мы склонность к мистицизму, мы бы сказали: эти знаки всех и запутывали. Просто удивительно, насколько отличаются сведения об этом не таком уж древнем объекте культурного наследия.

«Вести-Алтай» назвали его домом Петра Казакова. Под таким же именем он фигурирует и в ДубльГИС .

У «Толка» это уже дом Козлова, друга барнаульского купца первой гильдии Андрея Морозова. Затем здание перешло к его сыну, а в годы революции его у Козловых отобрали.

Акт госэкспертизы, опубликованный алтайохранкультурой, сообщает нечто иное: дом построил купец Василий Федорович Сухов. А затем он перешел наследникам – вдове Степаниде Александровне и двоим сыновьям.

Казаковы, Козловы, Суховы... Так чей же он? Челомбитко провел исследование в архивах и утверждает: нет, это не дом наследников Сухова, не дом Казакова-Козлова, и появился он после революции.

Барнаул, ул. Пушкина, 45. Приказ алтайохранкультуры №257, скан.

Блуждающий адрес

Авторы истории здания, описанной в официальных документах, исходили из того, что до революции разрешение на его строительство выдали Василию Федоровичу Сухову (он, кстати, кузен городского головы Василия Дмитриевича Сухова). И именно он платил за него налоги.

А позже его наследники указаны в списке домовладельцев по этому же адресу как плательщики подоходного налога.

Однако нумерация домов в Барнауле не раз менялась. Тот же акт госэкспертизы описывает это процесс так. В конце 1920-х бывший дом Сухова получил номер 53. На карте 1930 года он указан уже под №57. А в 1961-м – снова под №45.

Но кто сказал, что дореволюционный дом №45 и нынешний №45 – это одно и то же здание?

Барнаул, ул. Пушкина, 45 woodenrussia.ru

Красное здание

Алексей Челомбитко отыскал в архиве схему, по которой сделал другой вывод, в корне меняющий представление об истории дома. До революции на месте сегодняшнего дома №45 «сантиметр в сантиметр» стоял синематограф «Иллюзион» госпожи Евдокии Лебзиной, уверен он.

«Чем крыть буду? Найдите в Государственном архиве Алтайского края «Проект помещения для синематографа Лебзиной, находящегося во второй части Барнаула на углу Пушкинской улицы и Соборной площади (то есть пл. Свободы. - Прим. Altappress.ru), на месте, принадлежащем городу». Среди прочего в проекте есть «Ситуационный план части Барнаула», где под лит. А красного цвета обозначено место для постройки синематографа. На схеме четко видно, что красное здание (оно же «Иллюзион») стоит прямо на углу площади», - написал он на станице в "ВК".

Здание, о котором мы говорим, на синематограф, конечно, не похоже. Челомбитко объясняет: «Иллюзион» сгорел во время пожара 2 мая 1917 года. И на этом месте уже в советское время построили нынешнюю деревянную двухэтажку.

Восстановленный порядок

И вот как располагались до революции дома на этом участке нечетной стороны улицы Пушкина, исходя из «Списка владельцев недвижимого имущества по Барнаулу».

№45а: усадьба Ивана Федоровича Смирнова - двухэтажный каменный дом и двухэтажная кладовая, и его же дом №45б – каменное помещение для электростанции.

усадьба Ивана Федоровича Смирнова - двухэтажный каменный дом и двухэтажная кладовая, и его же дом №45б – каменное помещение для электростанции. №45: усадьба наследников Василия Федоровича Сухова - деревянный двухэтажный дом, амбары, погреб, бараки, каменная баня, лавку, каменное одноэтажное торговой помещение.

№ 47: двухэтажный дом и контора крестьянина Ивана Сергеевича Жилина, торговца кожей, волосом, шкурами, мехами.

№49 - «Иллюзион», последний в ряду до Соборной площади (пл. Свободы) - именно здесь сейчас стоит дом с шатровым куполом Пушкина, 45.



«Адрес «Иллюзиона» - Пушкинская, 49 - также подтверждается и «Дополнительным списком абонентов на телефонное сообщение в г. Барнауле от 1 марта 1916 года», - пишет краевед.

Барнаул, ул. Пушкина, 45 woodenrussia.ru

Таинственный Казаков

Казалось бы, наконец, внесена ясность, истина открылась. Но наш дом продолжает задавать загадки. Вернемся к упомянутому в разных статьях Казакову (Козлову), товарищу купца Андрея Морозова. Это, вообще, реальный персонаж?

«Я не то, чтобы всех друзей купца Морозова знаю, но хоть убейте, о таком ни разу не слышал», - пишет Алексей Челомбитко у себя ВК.

О том, что в этом доме с четырехгранным куполом на срезанном углу и «масонскими» символами до революции жил друг купца Андрея Морозова, рассказал журналистам писатель и краевед Сергей Ужакин. Мы поговорили с ним и выяснили, откуда у него эта информация.

Дом купца Морозова. Дарья Беркетова

Ужакин уточнил, что фамилия друга купца Морозова была Казаков (а не Козлов). А источник сведений о том, что Казаковы проживали в доме до революции, - их потомок по женской линии Евгений Кривоносов. Он жил в Барнауле (а сейчас переехал в Петербург), рассказал об этом несколько лет назад и поделился семейными фото.

Вот, собственно, о чем он поведал. Казаков и Морозов вместе приехали в Барнаул из Центральной России. Морозов пошел по коммерческой части. Казаков же (его имя Ужакин назвать затруднился) предпочел работать по найму и трудился приказчиком у друга.

При этом Казаков не был простым продавцом у Морозова - скорее, управляющим. Правда, это почти все, что о нем известно.

Барнаул, ул. Пушкина, 45 ВКонтакте/Алексей Челомбитко Состояние здания на Пушкина, 45. Фото 28.11.2023. Слева показано отсутствие балкона. Справа - повреждение полов на первом этаже. Акт технического сосотяния здания, скан.

Растиражированная фотография

А вот о его сыне Иване Казакове, тоже жившем в этом доме, информации чуть больше. Он родился в 1893-м, стал служащим железной дороги. В 1916-м, в разгар войны, он уехал куда-то под Псков. Сестра Ивана Александра, видимо, осталась в городе.

«Насколько я понял, Казаковы были состоятельной семьей. Их потомок рассказывал мне, что Морозов в знак благодарности подарил им гарнитур с бриллиантами – запонки и заколку. На фотографии молодого Ивана можно их увидеть», - рассказывает Ужакин.

Иван Казаков - молодой железнодорожный служащий. Правое фото сделано в Барнауле 19 сентября 1915 г. Предоставлено С.Ф. Ужакиным (из архива Е.Кривоносова).

В семейной истории Казаковых сохранился и такой эпизод. В начале 1930-х Иван вернулся ненадолго в Барнаул и пришел посмотреть именно на это вот здание - как на дом, в котором жил.

В тот момент на втором этаже было жилье. На первом - магазин кино-фототоваров новосибирской̆ конторы. Иван зашел в дом и сфотографировался, стоя на балконе - на фото видно, что он не один.

Эту фотографию из семейного архива передал Ужакину потомок Казаковых, а в дальнейшем она широко разошлась по СМИ и сайтам без ссылки на источник.

Фото 1930-х годов. Барнаул, ул. Пушкина, 45 Личный архив потомков Казакова (хранится у С. Ужакина)

История эта не совпадает с выводами Алексея Челомбитко: ведь в семье Казаковых считалось, что дом существовал до революции, и они в нем жили. Что ж, посмотрим, к чему приведут новые исследования.

Несостоявшаяся продажа

Ну, а напоследок – о продаже здания. До 2013 года в нем жили люди, их расселили, и с того времени – 11 лет! - здание пустует. Барнаульская мэрия давно хотела пристроить его в добрые руки, его включили в план приватизации и поначалу оценили в 7,2-7,4 млн рублей.

Но в конце концов решили продать его по особой программе и выставили на торги за рубль (с учетом НДС – 1,2 рубля) без земли. Аренда участка тоже льготная: 1 рубль в год на весь период реставрации, до 12 января 2031 года.

Так должно выглядеть здание после реставрации. Барнаул, ул. Пушкина, 45 ukn.alregn.ru

Проект реставрации готов и согласован алтайохранкультурой. Торги должны были состояться в начале июня, но их отменили из-за нарушения процедуры. Ждем, когда его выставят на продажу повторно.

P. S. 3D-моделированием старинных зданий и улиц Барнаула занимаются создатели группы Барнаул 1917 3D в соцсети ВКонтакте.

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