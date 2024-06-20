Запутанная история
Когда-то на четырехгранном шатровом куполе этого здания стояла кованая решетка с перевернутыми треугольниками и полукружиями, похожими на полумесяц - то ли масонскими (как часто говорят в Барнауле), то ли магическими знаками.
Имей мы склонность к мистицизму, мы бы сказали: эти знаки всех и запутывали. Просто удивительно, насколько отличаются сведения об этом не таком уж древнем объекте культурного наследия.
- «Вести-Алтай» назвали его домом Петра Казакова. Под таким же именем он фигурирует и в ДубльГИС .
- У «Толка» это уже дом Козлова, друга барнаульского купца первой гильдии Андрея Морозова. Затем здание перешло к его сыну, а в годы революции его у Козловых отобрали.
- Акт госэкспертизы, опубликованный алтайохранкультурой, сообщает нечто иное: дом построил купец Василий Федорович Сухов. А затем он перешел наследникам – вдове Степаниде Александровне и двоим сыновьям.
Казаковы, Козловы, Суховы... Так чей же он? Челомбитко провел исследование в архивах и утверждает: нет, это не дом наследников Сухова, не дом Казакова-Козлова, и появился он после революции.
Блуждающий адрес
Авторы истории здания, описанной в официальных документах, исходили из того, что до революции разрешение на его строительство выдали Василию Федоровичу Сухову (он, кстати, кузен городского головы Василия Дмитриевича Сухова). И именно он платил за него налоги.
А позже его наследники указаны в списке домовладельцев по этому же адресу как плательщики подоходного налога.
Однако нумерация домов в Барнауле не раз менялась. Тот же акт госэкспертизы описывает это процесс так. В конце 1920-х бывший дом Сухова получил номер 53. На карте 1930 года он указан уже под №57. А в 1961-м – снова под №45.
Но кто сказал, что дореволюционный дом №45 и нынешний №45 – это одно и то же здание?
Красное здание
Алексей Челомбитко отыскал в архиве схему, по которой сделал другой вывод, в корне меняющий представление об истории дома. До революции на месте сегодняшнего дома №45 «сантиметр в сантиметр» стоял синематограф «Иллюзион» госпожи Евдокии Лебзиной, уверен он.
«Чем крыть буду? Найдите в Государственном архиве Алтайского края «Проект помещения для синематографа Лебзиной, находящегося во второй части Барнаула на углу Пушкинской улицы и Соборной площади (то есть пл. Свободы. - Прим. Altappress.ru), на месте, принадлежащем городу».
Среди прочего в проекте есть «Ситуационный план части Барнаула», где под лит. А красного цвета обозначено место для постройки синематографа. На схеме четко видно, что красное здание (оно же «Иллюзион») стоит прямо на углу площади», - написал он на станице в "ВК".
Здание, о котором мы говорим, на синематограф, конечно, не похоже. Челомбитко объясняет: «Иллюзион» сгорел во время пожара 2 мая 1917 года. И на этом месте уже в советское время построили нынешнюю деревянную двухэтажку.
Восстановленный порядок
И вот как располагались до революции дома на этом участке нечетной стороны улицы Пушкина, исходя из «Списка владельцев недвижимого имущества по Барнаулу».
- №45а: усадьба Ивана Федоровича Смирнова - двухэтажный каменный дом и двухэтажная кладовая, и его же дом №45б – каменное помещение для электростанции.
- №45: усадьба наследников Василия Федоровича Сухова - деревянный двухэтажный дом, амбары, погреб, бараки, каменная баня, лавку, каменное одноэтажное торговой помещение.
- № 47: двухэтажный дом и контора крестьянина Ивана Сергеевича Жилина, торговца кожей, волосом, шкурами, мехами.
- №49 - «Иллюзион», последний в ряду до Соборной площади (пл. Свободы) - именно здесь сейчас стоит дом с шатровым куполом Пушкина, 45.
«Адрес «Иллюзиона» - Пушкинская, 49 - также подтверждается и «Дополнительным списком абонентов на телефонное сообщение в г. Барнауле от 1 марта 1916 года», - пишет краевед.
Таинственный Казаков
Казалось бы, наконец, внесена ясность, истина открылась. Но наш дом продолжает задавать загадки. Вернемся к упомянутому в разных статьях Казакову (Козлову), товарищу купца Андрея Морозова. Это, вообще, реальный персонаж?
«Я не то, чтобы всех друзей купца Морозова знаю, но хоть убейте, о таком ни разу не слышал», - пишет Алексей Челомбитко у себя ВК.
О том, что в этом доме с четырехгранным куполом на срезанном углу и «масонскими» символами до революции жил друг купца Андрея Морозова, рассказал журналистам писатель и краевед Сергей Ужакин. Мы поговорили с ним и выяснили, откуда у него эта информация.
Ужакин уточнил, что фамилия друга купца Морозова была Казаков (а не Козлов). А источник сведений о том, что Казаковы проживали в доме до революции, - их потомок по женской линии Евгений Кривоносов. Он жил в Барнауле (а сейчас переехал в Петербург), рассказал об этом несколько лет назад и поделился семейными фото.
Вот, собственно, о чем он поведал. Казаков и Морозов вместе приехали в Барнаул из Центральной России. Морозов пошел по коммерческой части. Казаков же (его имя Ужакин назвать затруднился) предпочел работать по найму и трудился приказчиком у друга.
При этом Казаков не был простым продавцом у Морозова - скорее, управляющим. Правда, это почти все, что о нем известно.
Растиражированная фотография
А вот о его сыне Иване Казакове, тоже жившем в этом доме, информации чуть больше. Он родился в 1893-м, стал служащим железной дороги. В 1916-м, в разгар войны, он уехал куда-то под Псков. Сестра Ивана Александра, видимо, осталась в городе.
«Насколько я понял, Казаковы были состоятельной семьей. Их потомок рассказывал мне, что Морозов в знак благодарности подарил им гарнитур с бриллиантами – запонки и заколку. На фотографии молодого Ивана можно их увидеть», - рассказывает Ужакин.
В семейной истории Казаковых сохранился и такой эпизод. В начале 1930-х Иван вернулся ненадолго в Барнаул и пришел посмотреть именно на это вот здание - как на дом, в котором жил.
В тот момент на втором этаже было жилье. На первом - магазин кино-фототоваров новосибирской̆ конторы. Иван зашел в дом и сфотографировался, стоя на балконе - на фото видно, что он не один.
Эту фотографию из семейного архива передал Ужакину потомок Казаковых, а в дальнейшем она широко разошлась по СМИ и сайтам без ссылки на источник.
История эта не совпадает с выводами Алексея Челомбитко: ведь в семье Казаковых считалось, что дом существовал до революции, и они в нем жили. Что ж, посмотрим, к чему приведут новые исследования.
Несостоявшаяся продажа
Ну, а напоследок – о продаже здания. До 2013 года в нем жили люди, их расселили, и с того времени – 11 лет! - здание пустует. Барнаульская мэрия давно хотела пристроить его в добрые руки, его включили в план приватизации и поначалу оценили в 7,2-7,4 млн рублей.
Но в конце концов решили продать его по особой программе и выставили на торги за рубль (с учетом НДС – 1,2 рубля) без земли. Аренда участка тоже льготная: 1 рубль в год на весь период реставрации, до 12 января 2031 года.
Проект реставрации готов и согласован алтайохранкультурой. Торги должны были состояться в начале июня, но их отменили из-за нарушения процедуры. Ждем, когда его выставят на продажу повторно.
P. S. 3D-моделированием старинных зданий и улиц Барнаула занимаются создатели группы Барнаул 1917 3D в соцсети ВКонтакте.
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