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Дорогие жители Алтайского края! Примите самые искренние поздравления с наступающим Новым годом

Александр Терентьев.
Александр Терентьев.
Региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ в Алтайском крае.

Этот год был интересным, плодотворным и очень насыщенным. В уходящем году благодаря вашей поддержки мы одерживали победы, успешно решали проблемы, провели избирательные кампании и работали на благо нашего региона. Новый год — это новый шанс и возможности. Уверен, что мы сможем достичь еще больших результатов, отстаивая ваши интересы и добиваясь справедливости.

Совсем скоро наступит Новый 2022 год. Я желаю, чтобы он принес вам и вашим семьям как можно больше счастья и радости. Пусть жизнь наполнится множеством красок, ярких событий и приключений. Желаю, чтобы каждый из нас испытал то самое чудо, о котором мы все мечтаем. Пусть все загаданные желания обязательно сбываются, в домах царят мир и благополучие, а жизнь будет наполнена любовью, теплотой и заботой близких. Крепкого здоровья, успехов и больше справедливости!

С уважением, депутат Государственной Думы, Председатель Совета регионального отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ в Алтайском крае Александр Терентьев.

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