Дорогу за полмиллиарда начали строить в «Белокурихе-2»

У «Белокурихи-2» начались геодезические работы. Это первый этап строительства новой дороги общей стоимостью полмиллиарда рублей. Трасса будет вести к горнолыжному комплексу «Мишина гора».

Предполагаемая ширина дороги — около 14 метров, длина — около 3 км. Также планируется трасса до комплекса «Глухариная гора».





«Завершение строительства первой дороги (до „Мишиной горы“) запланировано на октябрь 2021 года. Всего в этой части предусмотрено 472 млн рублей, из них 85 млн — будет освоено в 2020 году. Дорога будет оснащена велодорожками и пешеходными тротуарами», — цитирует заместитель начальника «Алтайавтодора» Евгения Строганова пресс-служба компании «Курорт Белокуриха».

Строительство дороги в «Белокурихе-2». пресс-служба АО «Курорт Белокуриха»

Ожидается, что дорожная инфраструктуру будет привлекать новых инвесторов. «Гранд-Крио Алтай» уже планирует открыть первую очередь туркоплекса в 2021 году.

Кроме того, осенью 2020 года на «Белокурихе-2» запустят газ.

Ранее сообщалось, что компания «Курорт Белокуриха», владеющая сетью санаториев в Белокурихе, планирует запустить работу мощного туроператора.

Подробный репортаж из Белокурихи-2 читайте на сайте altapress.ru утром 17 июля.