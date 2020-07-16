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Жизнь

Дорогу за полмиллиарда начали строить в «Белокурихе-2»

У «Белокурихи-2» начались геодезические работы. Это первый этап строительства новой дороги общей стоимостью полмиллиарда рублей. Трасса будет вести к горнолыжному комплексу «Мишина гора».

Строительство дороги в "Белокурихе-2".
Строительство дороги в "Белокурихе-2".
пресс-служба АО "Курорт Белокуриха"

Предполагаемая ширина дороги — около 14 метров, длина — около 3 км. Также планируется трасса до комплекса «Глухариная гора».



«Завершение строительства первой дороги (до „Мишиной горы“) запланировано на октябрь 2021 года. Всего в этой части предусмотрено 472 млн рублей, из них 85 млн — будет освоено в 2020 году. Дорога будет оснащена велодорожками и пешеходными тротуарами», — цитирует заместитель начальника «Алтайавтодора» Евгения Строганова пресс-служба компании «Курорт Белокуриха».

Строительство дороги в &quot;Белокурихе-2&quot;.
Строительство дороги в «Белокурихе-2».
пресс-служба АО «Курорт Белокуриха»

Ожидается, что дорожная инфраструктуру будет привлекать новых инвесторов. «Гранд-Крио Алтай» уже планирует открыть первую очередь туркоплекса в 2021 году.

Кроме того, осенью 2020 года на «Белокурихе-2» запустят газ.

Ранее сообщалось, что компания «Курорт Белокуриха», владеющая сетью санаториев в Белокурихе, планирует запустить работу мощного туроператора.

Подробный репортаж из Белокурихи-2 читайте на сайте altapress.ru утром 17 июля.

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