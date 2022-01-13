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Жизнь

«Достаточно одного чиха»: врач назвал пугающую особенность «омикрона»

Иммунолог Владимир Болибок рассказал «Москве 24», что достаточно одного чиха или кашля, чтобы инфицировать «омикроном» сразу 100 человек.

Мужчина, нос.
Мужчина, нос.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Болибок отметил, что новая мутация коронавируса самая заразная из всех предыдущих вариантов, а также иных болезней.

«До сих пор у нас такой заразности не было ни разу. Корь считалась самым заразным заболеванием, но „омикрон“ в этом отношении превзошел даже ее. В связи с этим совершенно колоссальное количество одномоментно заразившихся. В США отчитались, что у них было более 1 миллиона заболевших за сутки», — пояснил он.

По словам врача, достаточно разговора, обычного дыхания и зевания, чтобы выделился аэрозоль, содержащий частички слюны, слизи, в которых будет необходимое количество вируса для заражения другого человека.

«Если кто-то один кашлянул или чихнул, то такого количества хватит человек на 100 сразу», — подчеркнул Болибок.

Кроме того, инкубационный период нового штамма сократился: теперь симптомы проявляются через 3−4 дня после заражения.

По этой причине, предупредил иммунолог, «будет запредельная нагрузка на здравоохранение», и существуют риски, что не всем пациентам смогут оказать помощь.

По прогнозам Всемирной организации здоровья (ВОЗ), более 50% населения Европы заразится «омикроном» в ближайшие недели.

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