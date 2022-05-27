27 мая
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Жизнь

Дожди немного охладят Алтайский край в 30-градусную аномальную жару

В ближайшие три дня в Алтайском крае градусники будут показывать больше +30, но местами (и в Барнауле) ожидаются дожди, следует из прогноза краевого ЦГМС.

Лето, жара
Лето, жара
СС0

Погода в Алтайском крае 27 мая

Днем 27 мая ожидается +29… +34 градуса, местами в предгорьях кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-восточный 4−9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Погода в Алтайском крае 28 мая

В ночью термометры покажут +12… +17 градусов, преимущественно без осадков.

Днем воздух вновь прогреется до +33, осадков также не предвидится. Сила и направление ветра не изменятся.

Погода в Алтайском крае 29 мая

Ночью синоптики обещают также +12… +17 градусов. По западу края местами кратковременные дожди и грозы. Ветер южный 3−8 м/с, местами в западных районах порывы до 14 м/с.

Днем прогнозируют +26… +31 градус, по западу +20… +25. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 6−11 м/с, местами порывы до 17 м/с.

Фонтан.
Фонтан.
CC0

Погода в Барнауле 27−29 мая

27 мая днем в краевой столице +29… +31, без осадков.

28 мая ночью +12… +14 градусов, также без осадков. В оба дня ветер северо-восточный 4−9 м/с.

29 мая ночью +14… +16 градусов, без осадков. Днем жара чуть спадет до +26… +28, в конце дня ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 6−11 м/с.

На эти Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение из-за аномально высоких температур и пожароопасности.

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