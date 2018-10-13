Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
13 октября 15°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Жизнь
177

Дождливо и ветрено: какой будет погода в субботу в Алтайском крае

В Алтайском крае в субботу, 13 октября, прогнозируют дожди и усиление ветра. В регионе объявили штормовое предупреждение, сообщает алтайский ЦГМС.

Осень и автомобиль.
Осень и автомобиль.
СС0

Погода в Алтайском крае 13 октября:

  • +16 … +21 градус, по западу края +8…+13 градусов,
  • в отдельных районах дождь, в северо-западных районах местами сильный дождь,
  • ветер юго-западный, 15−20 м/с, местами порывы 25−30 м/с.

Погода в Барнауле 13 октября:

  • +17 … +19 градусов с похолоданием в конце дня,
  • во второй половине дня дождь,
  • ветер юго-западный, 15−20 м/с порывы до 25 м/с.

Напомним, холодная погода продержится в Алтайском крае всю следующую неделю. Ночью в понедельник в регионе будет 0…-5 градусов, а днем +6…+11. Кратковременное потепление ожидают во вторник по южным и восточным районам края.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
PDA
Email подписка