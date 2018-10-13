Дождливо и ветрено: какой будет погода в субботу в Алтайском крае

Погода в Алтайском крае 13 октября:
- +16 … +21 градус, по западу края +8…+13 градусов,
- в отдельных районах дождь, в северо-западных районах местами сильный дождь,
- ветер юго-западный, 15−20 м/с, местами порывы 25−30 м/с.
Погода в Барнауле 13 октября:
- +17 … +19 градусов с похолоданием в конце дня,
- во второй половине дня дождь,
- ветер юго-западный, 15−20 м/с порывы до 25 м/с.
Напомним, холодная погода продержится в Алтайском крае всю следующую неделю. Ночью в понедельник в регионе будет 0…-5 градусов, а днем +6…+11. Кратковременное потепление ожидают во вторник по южным и восточным районам края.