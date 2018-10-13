Дождливо и ветрено: какой будет погода в субботу в Алтайском крае

В Алтайском крае в субботу, 13 октября, прогнозируют дожди и усиление ветра. В регионе объявили штормовое предупреждение, сообщает алтайский ЦГМС.

Погода в Алтайском крае 13 октября:

+16 … +21 градус , по западу края +8…+13 градусов,

по западу края +8…+13 градусов, в отдельных районах дождь , в северо-западных районах местами сильный дождь,

в северо-западных районах местами сильный дождь, ветер юго-западный , 15−20 м/с , местами порывы 25−30 м/с.

Погода в Барнауле 13 октября:

+17 … +19 градусов с похолоданием в конце дня,

во второй половине дня дождь,

ветер юго-западный , 15−20 м/с порывы до 25 м/с.

Напомним, холодная погода продержится в Алтайском крае всю следующую неделю. Ночью в понедельник в регионе будет 0…-5 градусов, а днем +6…+11. Кратковременное потепление ожидают во вторник по южным и восточным районам края.