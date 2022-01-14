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Жизнь

Драмтеатр пообещал скидку всем Сергеям на спектакль «Сережа очень тупой»

В Пскове академический театр драмы имени А. С. Пушкина после жалобы в ФАС пообещал сделать скидку всем Сергеям на спектакль «Сережа очень тупой».

Афиша спектакля на фасаде Томского театра.
Афиша спектакля на фасаде Томского театра.
facebook.com/profile.php?id=100000846776340.

На сайте театра разместили приглашение на спектакль, в котором гарантировали скидку и пояснили причину.

«Дарим скидку 15% всем Сережам на спектакль нашего театра „Сережа очень тупой“! Посетителю достаточно будет предъявить паспорт в кассе театра <…> Недавно псковичка подала жалобу в антимонопольную службу, мотивируя ее тем, что название спектакля оскорбляет людей с именем Сергей. Вскоре появилось мнение, что название может указывать на некоторых конкретных людей с этим именем. Мы приглашаем зрителей посмотреть спектакль и убедиться, что ни один конкретный мужчина с именем Сергей тут не при чем», — говорится в сообщении.

Как уточняет «Псковская лента новостей», ФАС не нашла в театральной афише признаков нарушения законодательства о рекламе.

Руководитель регионального ведомства Ольга Милонаец подчеркнула, что название спектакля — это как песня, из которой слов не выкинешь.

«Пока что ничего в этом не видим. В законодательстве о рекламе содержится информация о том, что в рекламе нельзя использовать термины и понятия, которые могут кого-то оскорбить. Как правило, после сообщений о таких нарушениях проводится экспертиза, но здесь все очевидно. Это название спектакля. Как говорится, из песни слов не выкинешь», — пояснила она.

Это интересно: ранее в Томске убрали афишу спектакля «Сережа очень тупой», которую разместили напротив администрации губернатора Сергея Жвачкина.

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