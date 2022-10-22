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Жизнь

Древние люди Денисовой пещеры пользовались огнем с начала ее заселения

Древние люди, жившие в Денисовой пещере на Алтае в эпоху палеолита, пользовались огнем.

Денисова пещера.
Денисова пещера.
altairegion22.ru

«Разрозненные угольки, которые говорят о том, что человек использовал огонь в виде каких-то факелов, либо какие-то костры разжигал — это практически с самого начала Денисовой пещеры», — цитирует «Интерфакс» директора Института археологии и этнографии Андрея Кривошапкина.

Самые ранние слои Денисовой пещеры, в которых есть свидетельства обитания древних людей, в настоящее время датируются временем 300 тыс. лет назад.

Денисовский человек

Денисовский человек — самостоятельный подвид древних людей — появился на Алтае после прохождения мощной волны миграции с Ближнего Востока примерно 300 тыс. лет назад.

Нобелевская премия

Шведский генетик Сванте Паабо 3 октября получил Нобелевскую премию в области медицины и физиологии за расшифровку генома денисовского человека, останки которого нашли в Алтайском крае.

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