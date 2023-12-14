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Жизнь

Два министра, пожар на ферме и ожидание новых морозов. Что произошло в Алтайском крае 14 декабря

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 14 декабря.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.

◆ Лютые морозы в Алтайском крае начали отступать. Но собираются вернуться (ненадолго).

◆ Министром экономического развития Алтайского края стал Евгений Дешевых — экс-начальник управления по туризму. В первый же день на новой должности он сообщил о планах по снижению цен на яйца и мясо птицы в регионе.

◆ Министр сельского хозяйства Алтайского края рассказал в интервью о сложном сезоне, «своих» и «чужих» инвесторах и счастливой жизни на селе.

◆ Алтайскому краю не удается выполнить план демографического развития: хотя смертность становится все ниже, но и рождаемость падает — причем стремительно. В итоге убыль населения населения растет. Мы попытались разобраться, почему.

◆ В Бийском районе на ферме произошел крупный пожар. Внутри находились десятки коров и лошадей, но всех их удалось спасти.

◆ Жителя Алтайского края осудили за хищение более 3 млн рублей. Все эти деньги он потратил на помощь участникам СВО — но это не спасло его от реального срока.

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